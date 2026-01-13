Xabier Fortes da una respuesta inapelable a los que le acusan de cobrar una "millonada" por trabajar en RTVE
"Antes de difamar, por lo menos infórmese".
Xabier Fortes ha puesto pie en pared después de que le hayan acusado de cobrar "millonadas" por trabajar en RTVE. Al hilo de una noticia publicada por El Mundo, un usuario de X atacaba al ente público por haber sido rescatada por la Sepi, siempre según la información del citado periódico.
"Rescatamos con 700M a una RTVE que paga millonadas a Intxaurrondo, Fortes, Cintora, Ruiz, Miró, etc. Son tus impuestos. Para sanidad y educación. Ya", dijo Juanma López Zafra haciéndose eco de la noticia de El Mundo.
"La respuesta del presentador de La noche en 24 Horas no se ha hecho esperar. A ver si lo entiendes. No cobro ninguna millonada. Soy un informador de plantilla en RTVE desde hace 35 años", ha asegurado Xabier Fortes, acostumbrado ya a defenderse de este tipo de acusaciones.
"Cobro exactamente lo que marca la tabla salarial para cualquier periodista de esta casa con mis trienios", ha apostillado, dejando muy claro que está lejos de percibir millones de euros por su labor como trabajador de la plantilla de RTVE.
"Ni un euro más"
Asimismo, ha pasado a explicar cuál es su situación profesional y laboral, que dista mucho de ser la que este usuario asegura. "Mi plaza está en Galicia, a donde volveré cuando me cesen o me apetezca", ha aclarado Xabier Fortes.
"Con el complemento por dirigir y presentar un programa en directo de dos horas y media me pago mi alquiler en Madrid, mi estancia aquí y los viajes a Pontevedra para ver a mi familia. Ni un euro más", ha subrayado el periodista gallego.
"Si cobrase más no tendría ningún problema en reconocerlo, pero se da la casualidad que no es así. Antes de difamar por lo menos infórmese", ha zanjado Xabier Fortes, quien antes de concluir su respuesta, ha presumido de los datos de audiencia de su programa.
"Por cierto, las dos últimas temporadas hemos batido en La noche en 24 Horas el récord histórico de audiencia. Dos años seguidos, y esta temporada vamos por el mismo camino. Ahora sí que ya tienes todos los datos", ha recordado el comunicador.