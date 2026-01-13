Jordi Évole da una de las respuestas más sonadas a las palabras de Ayuso sobre Julio Iglesias: necesita solo dos frases

El periodista Jordi Évole, ganador de tres Premios Ondas, en 2008, 2011 y 2019, Premio Ciudad de Barcelona en 2011 y Premio Manuel Vázquez Montalbán al periodismo cultural y político en 2012, ha dado una de las respuestas más sonadas al mensaje que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dedicado a Julio Iglesias.

El revuelto ha surgido después de que a Fiscalía de la Audiencia Nacional haya abierto diligencias de investigación por una denuncia contra Julio Iglesias, después de que exempleadas de su servicio doméstico le hayan acusado de agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe, según una investigación realizada por 'elDiario.es' en colaboración con Univisión Noticias.

Tras ello, Ayuso ha escrito en la red social X: "Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias".

Évole ha sido taxativo: "Guarden este tuit. Gracias al equipo de @eldiarioes". Y en menos de dos horas superaba ya los 2.000 'me gusta'.

Por su lado, el Ministerio Público, que ha indicado que la denuncia fue presentada el pasado 5 de enero y que ha incoado diligencias de investigación penal preprocesales que tienen "carácter reservado", añadiendo que no dará de momento más detalles "en aras a la protección prioritaria de las presuntas victimas".

La clave: el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Según el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los tribunales españoles conocerán de los delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando los presuntos responsables sean españoles y el hecho sea punible en el lugar en el que se produjo; que el acusado no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero y si lo ha sido, que no haya cumplido condena; y que el agraviado o la Fiscalía interpongan querella.

Antiguas trabajadoras -una empleada de hogar y una fisioterapeuta- aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo.

Una de estas empleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.