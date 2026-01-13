José Manuel Soto protagoniza una de las opiniones más polémicas sobre lo de Julio Iglesias: "Fueron a por Juan Carlos, Plácido Domingo..."
El cantautor aprovecha para atacar al Gobierno.
José Manuel Soto no ha tardado en reaccionar a la noticia del día. Julio Iglesias ha sido acusado de agredir sexualmente a dos ex trabajadoras de sus mansiones en el Caribe, y lejos de dar credibilidad a las víctimas, el cantante andaluz se ha salido del tiesto una vez más.
"Fueron a por el rey Juan Carlos, luego Plácido Domingo, luego Adolfo Suárez y ahora Julio Iglesias", ha opinado en su cuenta de X. Para José Manuel Soto, la noticia desvelada por elDiario.es y Univisión persigue un objetivo, que es "el de siempre".
El cantautor sevillano no ha dudado en emitir una de las opiniones más controvertidas del día, asegurando que la denuncia de las ex trabajadoras de Julio Iglesias por violencia sexual sirve para "destruir a las glorias de España en el mundo".
Pero eso no es todo. José Manuel Soto ha ido más allá, llevando su opinión al terreno político. "Y de paso que no se hable de la corrupción de Sánchez, su Gobierno y su familia", ha apostillado, sugiriendo que detrás de la noticia de Julio Iglesias hay un objetivo oculto para lavar la imagen del Ejecutivo.
Otras reacciones a lo de Julio Iglesias
Lejos de la opinión de José Manuel Soto, la mayoría de los que se han pronunciado tras conocer la noticia de Julio Iglesias lo han hecho para criticar al artista. A continuación resumimos lo que han dicho algunos rostros conocidos.
- Ramón Espinar: "Hemos crecido con referentes así. No es el único. Es tiempo de revisar y discutir nuestra masculinidad. ¿Esto es woke? Pues somos woke, es mejor que ser un violador de mierda".
- Isabel Díaz Ayuso defiende a Julio Iglesias: "Las mujeres violadas y atacadas están en Irán".
- Irene Montero: "Los testimonios contra Julio Iglesias son gravísimos: es servidumbre doméstica, explotación y violencia sexual. Basta ya de que tantos hombres usen su fama, su dinero y su poder como protección para ejercer violencias".