Un cirujano pide trabajo a Mercadona para "mejorar" su sueldo y el supermercado no tarda en contestar: acaba siendo preocupante

El cirujano que se hace llamar @replysl en redes sociales, que va por el cuarto año de residencia médica en Cirugía General, una etapa ya avanzada donde el residente asume responsabilidades mayores como la realización de cirugías más complejas, ha publicado uno de los tuits más comentados de la semana.

Se ha dirigido directamente al perfil público de X de Mercadona para pedirle trabajo, no sin antes contar su situación y la razón por la que dejaría atrás la profesión por la que tanto ha luchado con muchos años de estudio y prácticas para trabajar en el supermercado.

"Hola, Mercadona, pregunta totalmente sería: soy R4 de Cirugía, con 11 años de formación universitaria, más guardias de 24 horas, he calculado mi precio por hora real y me sale a 8,82 euros. ¿Tenéis alguna vacante de cajero disponible? Es para mejorar mi sueldo", ha escrito.

En un añadido a su tuit, aclara varios aspectos de por qué cree que el sueldo es demasiado bajo a las consecuencias que puede tener fallar en su profesión. "Lo que asusta no son los 92 euros, es la letra pequeña", ha recalcado.

La letra pequeña de ser médico

El cirujano ha hablado sobre la "letra pequeña" porque, si falla la intubación ("3,50 euros"), "el paciente muere y yo a la cárcel, y si falla el técnico de la lavadora (60 euros), se inunda la cocina".

"Pedimos que la responsabilidad de una vida valga más que una entrada de cine", ha defendido.

La respuesta de Mercadona... Fiel a su estilo

Mercadona ha entrado al trapo, pero enfocándose en lo objetivo y ha respondido, curiosamente, a la petición del cirujano.

"¡Hola! Para trabajar con nosotros, debes crearte un perfil de candidato en nuestro Portal de Empleo. Para hacerlo, debes acceder a nuestra web, mercadona.es, en el apartado 'trabaja con nosotros'", ha respondido Mercadona, con una frase más que programada.

Más tarde, añade un recordatorio para el cirujano: "Recuerda tener siempre actualizado tu perfil para que te podamos tener en cuenta. ¡Mucha suerte!".

Tabla salarial del Convenio Colectivo de Médicos del Mundo

El último avance salarial fue aprobado en 2024. El BOE publicó las tablas salariales, que depende del grupo profesional al que se pertenece, así como los complementos. Este es el salario base anual:

Grupo 0: 31.751,4 euros

Grupo 1: 28.969,8 euros

Grupo 2: 26.686,8 euros

Grupo 3: 24.076,7 euros

Grupo 4: 21.521,1 euros

Tabla de complementos

En concepto de complementos, en 2024, se aprobaron los siguientes importes anuales: