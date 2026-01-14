La AEMET lo confirma: vienen días de estabilidad, pero ojo a lo que llega después

Tras unas próximas horas más tranquilas, volverá un tiempo revuelto en los próximos días, con la llegada el jueves de otro frente atlántico.

Hemos pasado de Francis a Goretti. Enero siempre es un mes complicado en lo meteorológico, y va a ser siendo, aunque veas una "tregua" en las próximas horas. Los cielos grises van a dominar buena parte de España durante esta semana, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El tiempo estará marcado por el paso continuado de frentes asociados a borrascas atlánticas, que dejarán lluvias frecuentes en el oeste y el centro de la Península, viento intenso en zonas expuestas y un descenso progresivo de las temperaturas.

El resultado será claro: un fin de semana frío, con menos de 10 grados durante el día en más de media España y heladas nocturnas en amplias zonas del interior.

Miércoles, día de transición

El miércoles será una jornada de transición entre frentes. A primeras horas aún podrá llover de forma débil en el oeste, pero las precipitaciones irán remitiendo y los cielos tenderán a despejar en la mayor parte del país.

Eso sí, aparecerán bancos de niebla en el interior, sobre todo en valles de grandes ríos, con posibles problemas de visibilidad. El viento será más flojo y las temperaturas nocturnas bajarán, favoreciendo heladas en puntos de la mitad norte.

Durante el día:

Menos de 10 grados en la Meseta Norte.

en la Meseta Norte. Entre 10 y 15 grados en el resto del interior.

en el resto del interior. Más de 18 grados en zonas del Mediterráneo y Baleares.

Jueves: nuevo frente y más frío

El jueves llegará otro frente atlántico, que volverá a cubrir los cielos y dejará lluvias en el norte, oeste y centro peninsular. En el este predominarán las nieblas, y Baleares quedará al margen de las precipitaciones.

Las lluvias más intensas se concentrarán de nuevo en Galicia, con una cota de nieve entre 1.000 y 1.400 metros. El viento volverá a soplar con fuerza en el tercio norte y las temperaturas seguirán bajando, con heladas en la Meseta Norte y en páramos del centro.

Fin de semana: ambiente claramente invernal

De cara al viernes y el fin de semana, la AEMET no descarta que sigan entrando frentes atlánticos. Las lluvias podrían afectar a amplias zonas y las temperaturas serán aún más bajas. La nieve quedará restringida a zonas de montaña, aunque no se descarta en áreas cercanas a menor altitud, sobre todo en el norte y el este.

Las heladas se extenderán por gran parte del interior norte y central.

Canarias también tendrá lluvias

El frente de este martes también afectará a Canarias, con precipitaciones más abundantes en el norte de las islas montañosas, Lanzarote y Fuerteventura, localmente fuertes y con tormenta.

Las lluvias continuarán el miércoles, sobre todo en el norte. A partir del jueves, quedarán restringidas a las islas de mayor relieve y serán más débiles. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre 15 y 17 grados de mínima y 20 a 22 de máxima en zonas costeras.

Así será el tiempo por zonas

Norte (Galicia, Cantábrico) : 8-12 de temperaturas máximas, 2-6 de mínimas. Lluvias abundantes persistentes (oeste Galicia, Cantábrico). Vientos con rachas 70-90 km/h.

: de temperaturas máximas, de mínimas. Lluvias abundantes persistentes (oeste Galicia, Cantábrico). Vientos con rachas 70-90 km/h. Centro (Madrid, Castilla) : 6-11 máximas y 2-3 mínimas (con heladas). Lluvias moderadas Sistema Central con nieve en cotas 1.000-1.400 metros .

: máximas y mínimas (con heladas). Lluvias moderadas Sistema Central con nieve en cotas . Este (Cataluña, Levante) : temperaturas de 10-15 máximas, 4-8 mínimas y lluvias débiles a moderadas.

: temperaturas de máximas, mínimas y lluvias débiles a moderadas. Sur (Andalucía) : 12-17 de máximas, 5-9 de mínimas, con lluvias locales en el oeste.

: de máximas, de mínimas, con lluvias locales en el oeste. Baleares/Canarias: temperaturas 14-18 mínimas y 20-23 máximas. Lluvias débiles y escasas.

Precauciones ante el mal tiempo y temporales

Durante un temporal (viento, lluvia, nieve) las precauciones clave son preparación previa, no exponerse y estar informado (AEMET, 112 y Protección Civil).