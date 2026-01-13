"Algunos compañeros se rieron cuando se lo conté por primera vez": la innovadora solución de un paisajista para que las plantas sobrevivan sin una gota de agua

No hay la menor duda de que el agua es vida. Los seres humanos estamos compuestos entre un 50 y un 70% de este líquido, dependiendo de la edad. Por su parte, las plantas necesitan del agua como un elemento vital para realizar la fotosíntesis. No obstante, Loïc Benoit, un paisajista catalán, ha tomado una medida rompedora para limitar el riego de sus arbustos.

Debido a la profunda sequía que se vive en los Pirineos Orientales, donde reside, el propietario de Benoit Paysagiste encontró en las yucas una solución para poder plantar sin agua: "Cuando molíamos yucas, notamos que producía una pasta empapada. Durante la sequía, pensamos: '¿Y si la usamos para que la tierra sea más absorbente?", relata.

Una innovadora idea

De acuerdo al paisajista, al principio, su innovadora idea fue objeto de burlas en su círculo cercano: "Algunos colegas se rieron cuando se lo conté por primera vez", reconoce. Sin embargo, esto no le ha frenado a la hora de aplicarla.

Para ello, escoge meticulosamente plantas de tipo mediterráneo, las cuales fácilmente se adaptan a un clima de sequía donde las lluvias no abundan. Acto seguido, mezcla en proporciones iguales la yuca con la tierra de plantación.

"La yuca actúa como una esponja, reteniendo la humedad en la base de la planta, que luego se desarrolla sin riego", afirma, después de comprobar que en un terreno, justo en el centro, el sustrato vegetal permanecía húmedo. De este modo, asegura el profesional, tras pasar un año después de aplicar el compuesto, no es necesario volver a regar la planta en lo que le resta de vida.

Demostrar para convencer

Como la mejor prueba de que algo funciona es probarlo, Loïc, junto a uno de sus empleados, decidió plantar dos árboles idénticos en la finca de sus clientes en julio de 2023. A uno le aplicó la mezcla con yuca mientras que otro se plantó únicamente con la tierra del terreno. ¿El resultado? El primero echó raíces, mientras que el segundo se marchitó debido a la sequía de la zona.

"Al principio, la gente duda, pero funciona", insiste y añade que en todas las plantaciones en la que ha aplicado su solución, ni una sola planta ha muerto. "Es mejor colaborar con la naturaleza que luchar contra ella", puntualiza para concluir con una frase potente: "para aprovechar lo que ya existe en lugar de usar agua".

¿Cómo cuidar y cultivar yuca?

La yuca precisa de altas temperaturas para su crecimiento, además de climas húmedos. En lugares donde los termómetros marcan menos de 15º durante buena parte del año y son frecuentes las heladas, ven mermada su evolución.

Este es uno de los motivos por los que abundan más en zonas tropicales tales como Brasil o Colombia, importantes productores, así como en otros países de África como Nigeria y asiáticos, como China e Indonesia.