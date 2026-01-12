Con más de 777.000 toneladas al año, China domina la producción mundial de mejillones y explota megagranjas marinas que han convertido su cultivo en una de las mayores industrias de proteínas del planeta

China goza del liderazgo mundial en la producción de mejillones. De acuerdo a la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la Naciones Unidas (FAO), en sus últimos datos de 2023, el gigante asiático fue productor de 777.065 toneladas anuales de este molusco.

Las cifras de este país son menores que las que registraba en los años pasados, según los datos de la mencionada organización. En 2019 produjeron 870.652 toneladas/año; en 2020, 886 875 toneladas; en 2021, 829.481 toneladas al año y en 2022, 771.230 toneladas al año.

Siguiendo nuevamente a la FA0, precisamente en 2020, la producción mundial de mejillones se situó en 2,2 millones de toneladas. China fue el mayor productor dicho año, contribuyendo con el 43%, al que le siguieron la Unión Europea y Chile en el pódium, con el 20 y el 19% respectivamente.

Por qué China concentra tanta producción de mejillón

Una de las razones que explican esta producción masiva de mejillón en China se debe a la elevada extensión de su costa, que alcanza aproximadamente los 14.500 kilómetros, según Atlas Mundial.

Asimismo, las mega granjas marinas del gigante asiático, en regiones como Shandong, Liaoning y Fujian, concentran kilómetros de costa con grandes estructuras de soporte para capturar a estos moluscos.

En Rizhao, Sandong, tal y como detalla Qingdao Customs District P.R China, los barcos pesqueros surcan sus aguas produciendo 200 millones de kilogramos al año. Sus exportaciones se encuentran entre las más importantes del país e incluso a nivel mundial.

La venta de los mismos se basa en productos vivos, por lo que el radio de ventas viene determinado por las temperatura. Un invierno templado puede rebajar considerablemente la gordura de los ejemplares y, por ende, su calidad.

España, gran productora de mejillones

Si bien la Unión Europea se mantiene en cotas altas en lo que a producción de mejillón se refiere, Galicia es la responsable de buena parte de estas cuotas. España produjo en 2024 el 44,6% de la producción europea del molusco y la comunidad gallega, concretamente la zona de las Rías Baixas, sostiene prácticamente la totalidad de esta cuota nacional.

Tal y como se comentó en jornada de 'Innovación y sostenibilidad en el cultivo del mejillón', celebrada en Villanueva de Arousa el año pasado y organizada por Opmega (Organización de Productores de Mejillón de Galicia), Galicia produjo un total de 748 toneladas de mejillón en 2024, generando más de 9 de millones de euros. De los mismos, el 73% se destino a su comercialización en fresco.

Los desafíos del mejillón en Galicia

No obstante, en 2023, Galicia se vio sacudida por un bajón de su producción de mejillón, una situación que encendió las alarmas en el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM) del CSIC.

En el estudio, los investigadores, Mario Soliño y Antonio Figueras, a través de un panel de 59 personas, entre los que se encontraban mayoritariamente académicos, técnicos y profesionales, se identificaron cinco discursos fundamentales en relación a las oportunidades y desafíos del sector. La más destacada fue que el sector precisa de materia prima foránea debido al descenso de la producción local.

Un mar lleno de una alta producción de mejillones para comercializar. Getty Images

¿Por qué comer mejillón?

También conocidos como "arcoíris de mar" o "mejillones secos", los mejillones aportan múltiples beneficios para la salud dado sus altos contenidos de proteína magra, ácidos grasos-omega 3 y nutrientes tales como hierro, zinc, magnesio y vitamina B12.

De acuerdo a Healthline, los mariscos en general y el mejillón en particular contribuyen, siempre y cuando se consuman en dosis adecuadas a: