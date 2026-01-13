Despejando el 'caso Julio Iglesias': de las denuncias sexuales de dos extrabajadoras al papel de la Justicia pasando por el papelón de Ayuso

La denuncias de agresiones sexuales, vejaciones y maltrato contra Julio Iglesias por parte de dos extrabajadoras publicadas este martes han conmocionado a la opinión pública. En un reportaje publicado por Eldiario.es y Univisión se recogen los testimonios de dos mujeres que trabajaban en las mansiones de Punta Cana y Bahamas del artista.

Esta información, fruto de una investigación de tres años en la que se han recopilado pruebas documentales como WhatsApp, fotografías y documentos que acreditarían las presuntas agresiones, ha provocado una cascada de reacciones tanto en el mundo de cultura como de la política.

Además, la Fiscalía también ha confirmado que ha abierto diligencias para investigar una denuncia presentada el pasado 5 de enero contra el cantante. Por ahora el Ministerio Público no ha especificado qué delitos se investigan en esta denuncia, que se interpuso antes de que saliera a la luz la investigación.

Analizamos las claves de un caso de alcance "universal":

Los testimonios de las denunciantes

Las dos denunciantes con las que ha hablado eldiario.es en su reportaje junto a Univisión han denunciado agresiones sexuales, tocamientos, insultos y un ambiente de acoso continuo en las residencias del cantante sucedidos en el año 2021 cuando la más joven tenía 22 años e Iglesias 77 años.

"A esa casa hay que llamarla la casita del terror porque es un drama, una cosa horrible", asegura una de ellas en declaraciones a eldiario.es, donde aseguran que en las residencias del cantante se vivía una situación de "control, acoso y terror".

Entre sus testimonios, las denunciantes han relatado episodios de agresiones sexuales. Por ejemplo, la más joven ha denunciado en el citado medio penetraciones por vía anal y vaginal casi a diario tras su jornada laboral cuando Iglesias la llamaba para que fuera a su habitación. En algunos de estos abusos, según relatan, era víctima también la superior jerárquica de estas trabajadoras.

“Me usaba casi todas las noches [...] Me sentía como un objeto, como una esclava”, ha detallado en su entrevista con eldiario.es. "También en esos momentos me abofeteaba durísimo la cara, con muchísima fuerza, horrible", ha añadido. La otra exempleada ha detallado episodios violentos en dependencias de la vivienda como la playa privada o la piscina. “Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones”, ha recordado.

Ambas denunciantes han resaltado el carácter controlador del artista, conocido mundialmente por canciones como Gwendolyne o Hey, y la obligación a ceder prácticamente a cada una de sus peticiones.

Además, de los comentarios y del control sexual que se llevaba a cabo a través de revisiones ginecológicas y pruebas de enfermedades de transmisión sexual, se les revisaba "la cantidad de comida" que se servían en el plato así como un control de cuándo les "venía la menstruación".

También han denunciado que se les controlaban sus teléfonos móviles revisándoles tanto sus conversaciones por WhatsApp como la galería de imágenes, ya que tenían prohibido tomar fotografías de la casa, así como de las playas y jardines privados. “Yo no dejaba [el móvil] con nada visible porque sabía que él lo iba a hacer [revisar el teléfono] y siempre archivaba los chats u ocultaba las fotos, ya que teníamos prohibido tirar fotos en la villa”, ha asegurado una de ellas.

Julio Iglesias en una imagen de archivo en la piscina. Getty Images

Estas dos extrabajadoras eran objeto, además de las mencionadas agresiones, de preguntas de índole sexual como "¿Te gustan las mujeres?", "¿Te gustan los tríos?", "¿Te has operado los pechos?".

El reportaje ha sido elaborado durante tres años y los testimonios de ambas mujeres se han sustentado, además de con declaraciones, con distintos informes, fotografías y documentos. A lo largo de esta investigación, otros exempleados de Iglesias han descrito las condiciones aislamiento y control de las mujeres entre finales de los 90 y 2023 y cómo eran conscientes de estos abusos también las personas encargadas de la contratación y las responsables jerárquicas directas.

Qué investiga la Fiscalía... y por qué

El escándalo mediático destapado por Eldiario.es y Univisión Noticias circula en paralelo a otra vía ya en manos de la Justicia española. Con anterioridad a la publicación de esta noticia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya estaba investigando una denuncia contra el cantante. Diversas fuentes sitúan en el 5 de enero la fecha de la recepción de dicha denuncia, presentada por Women’s Link Worldwide. Se trata de una "organización feminista interseccional sin fines de lucro" que actuó en nombre de las dos mujeres que acreditan ser víctimas de abusos.

A diferencia de lo ocurrido con la noticia destapada por los dos medios, la actuación del Ministerio Público se desarrolla de forma secreta para poder determinar el alcance de la denuncia. Por ello, no se conocen con exactitud qué delitos se investigan, aunque sí un elemento relevante, que los hechos presuntamente se produjeron en las mansiones que Julio Iglesias tiene en República Dominicana y Bahamas, además de otros en una residencia en España.

Que los hechos bajo diligencias de investigación se produjesen en el extranjero no impide la actuación de la Justicia española, pese a lo extraño que pueda resultarle a alguien lejano al mundo de tribunales.

Esto es así porque la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los presuntos delitos cometidos por "personas españolas o extranjeras que hubieran adquirido posteriormente la nacionalidad" serán tratados por un tribunal español con independencia del lugar donde tuvieran lugar los hechos.

Del mismo modo, fija la competencia en la Audiencia Nacional, que como encargada de afrontar los dichos delitos cometidos fuera del territorio nacional, "cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda su enjuiciamiento a los tribunales españoles".

Libros del Asteroide anuncia la revisión de su biografía

Las reacciones a la investigación sobre los abusos del cantante han sido una cascada durante todo el día y una de las más significativas ha sido la de la editorial Libros del Asteroide y el escritor Ignacio Peyró. El autor publicó en febrero de 2025 el libro El español que enamoró al mundo: Una vida de Julio Iglesias bajo el paraguas de este sello editorial, ahondando en la figura del artista.

Portada de 'El español que enamoró al mundo. Una vida de Julio Iglesias' LIBROS DEL ASTEROIDE

En un comunicado conjunto publicado en redes sociales, autor y editorial han anunciado que revisarán esta biografía para incluir las revelaciones de las denuncias de agresiones sexuales, vejaciones y maltrato contra Iglesias.

"Esta obra fue concebida a partir de la información pública disponible antes de que esta investigación periodística saliera a la luz, por lo que en el momento de su publicación no se conocían estas acusaciones ni existían referencias públicas que permitieran abordarlas en el texto", han comentado en un texto en el que han expresado su “profunda consternación”.

Además, desde la editorial insisten en que es “necesario una nueva edición revisada y actualizada en cuanto sea posible” del libro. El comunicado concluye mostrando su apoyo a las mujeres que han denunciado los abusos: “Condenamos de manera firme e inequívoca cualquier forma de abuso y expresamos nuestro apoyo y solidaridad con las víctimas".

En el libro, Peyró relata cómo Julio Iglesias consiguió triunfar en la industria musical estadounidense siendo español. En una entrevista en El HuffPost con Marina Prats, el autor reveló que no pudo contactar con el cantante ni tener algún testimonio directo para la obra pero aseguró que contaría con su visto bueno ya que lo hacía desde “una mirada afectuosa”.

La incalificable reacción de Ayuso y la indignación general

El escándalo destapado a nivel mediático ha generado una conmoción generalizada en España y más allá de nuestras fronteras, dada la dimensión de la figura de Julio Iglesias. El shock que muchas celebridades de la vida política y social reconocen contrasta con la que quizás haya sido la reacción más llamativa, por incalificable de las vistas en las últimas horas.

Donde cabría expresar la tristeza, la indignación ante los presuntos delitos sexuales o al menos el prudencial respeto a la presunción de inocencia, Ayuso ha optado por irse MUY por la tangente en un tuit explosivo. "Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", ha escrito la presidenta madrileña, a la que le han llovido las críticas de inmediato.

Para la ministra de Igualdad, Ana Redondo, Ayuso está "desubicada" y ya centrada en el caso en torno a Julio Iglesias ha pedido "que se llegue hasta el final" en la investigación.

"Ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema. Espero que se investigue y se llegue hasta el final. Sin cuestionar la presunción de inocencia, en España la ley protege a las víctimas. Cuando no hay consentimiento, hay agresión", ha asegurado la ministra de Igualdad.

En una línea similar, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha pedido que no haya "ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad" en relación a los presuntos delitos sexuales. "No vamos a mirar hacia otro lado", ha añadido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Más dura, Yolanda Díaz ha tildado de "escalofriantes" los testimonios de las extrabajadoras, que habría sufrido a ojos de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo "abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente".

De Julio Iglesias a Plácido Domingo pasando por el 'Me Too' que lo cambió todo

El caso ha retrotraído de inmediato a otros escándalos de naturaleza sexual recientes relacionados con figuras de la música y el resto de la cultura. Quizás el más célebre a nivel español sea la sucesión de denuncias públicas, que no judiciales, contra Plácido Domingo, al que una veintena de mujeres le acusaron de comportamientos inapropiados. A falta de un documento legal contra el archiconocido tenor, él asumió responsabilidades sobre sus comportamientos y tuvo que pedir perdón por "el dolor que causé" a las presuntas víctimas.

El tenor español Plácido Domingo, en una imagen de archivo Europa Press via Getty Images

Plácido Domingo publicó en febrero de 2020 una nota en la que reconocía haber afrontado un tiempo de meses para "reflexionar sobre las acusaciones en mi contra". "Respeto que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas para hablar y quiero que sepan que realmente lamento el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones", apuntaba, sin llegar a reconocer nunca delitos en sí mismos. Poco después matizaría que sus disculpas sobre comportamientos "inapropiados" con compañeras no eran equivalentes a reconocer la autoría de los abusos que varias voces le achacaban.

Pese a no haber recorrido penal, sí ha habido numerosos 'reproches sociales' al tenor, que ha visto canceladas varias actuaciones en teatros de máxima relevancia, aunque también pudo sentir el calor del público en otros eventos. De hecho, fue ovacionado en su reaparición en el Teatro Real en 2021.

En los años posteriores numerosos nombres de la cultura se han visto envueltos en escándalos de naturaleza sexual por las denuncias presentadas por presuntas víctimas, algunas de ellas aún en curso judicial y otras desestimadas por los tribunales

No obstante, el punto de inflexión llegó años antes desde Hollywood, donde estalló el movimiento #MeToo tras la denuncia en cadena de decenas de mujeres al poderoso productor de cine Harvey Weinstein, del que probaron infinidad de agresiones sexuales, violaciones y abusos de todo tipo.

Este macrocaso, que ya ha pasado por varios tribunales y varias condenas contra Weinstein, abrió un nuevo horizonte a muchas víctimas, que perdieron el miedo al rechazo y se lanzaron a denunciar presuntos episodios similares contra figuras como Gérard Depardieu, ya condenado por una doble agresión sexual, Morgan Freeman o James Franco.

Y Julio Iglesias qué dice

Por el momento, silencio absoluto tanto del cantante como de su equipo legal. Ni Iglesias ni sus representantes han atendido las múltiples peticiones de los medios de comunicación, empezando por los que han destapado el caso, para que diera su versión de los presuntos hechos de los que le acusan las dos extrabajadoras.