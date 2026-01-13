El juez Bosch irrumpe en mitad de lo que pasa con Julio Iglesias y explica por qué los supuestos delitos se podrían juzgar en España

El cantante Julio Iglesias es el protagonista de la semana después de que dos extrabajadores de las residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y Lyford Cay (Bahamas) hayan denunciado en un reportaje en eldiario.es unas presuntas agresiones sexuales y vejaciones.

Tocamientos, insultos y un ambiente de acoso continuo que sucedió en 2021, cuando la más joven de las dos tenía tan solo 22 años, mientras que Iglesias tenía 77 años. En este sentido, el magistrado Bosch ha dado su visión y algunas claves del caso, como por qué estos supuestos delitos se podrían juzgar en España y las posibles condenas.

"Los hechos denunciados revisten una enorme gravedad, estamos hablando de delitos contra la libertad sexual, de delitos de trata de personas con fines de explotación laboral, los hechos tal y como están relatados no habrían prescrito", ha analizado en primera instancia en el programa vespertino de TVE, Malas Lenguas.

Además, ha subrayado que se está hablando de delitos "de tipo sexual de carácter continuado", por lo que tendrían penas muy elevadas, según ha contado.

¿Han prescrito los supuestos delitos?

Ante la pregunta de Jesús Cintora, presentador del programa, le ha preguntado si son delitos que seguirían siendo materia para poder investigarlos sin haber prescrito, Bosch lo confirma: "Efectivamente".

"Es la gravedad de estos presuntos delitos lo que hace el plazo de prescripción sea más elevado, que en principio sería de 10 años, en función de cómo se interpretaran los hechos, y hablamos de presuntos hechos de hace 5 años", ha respondido.

Si se cometen delitos fuera de España, ¿qué pasa?

Para el magistrado es muy importante entender qué ocurre sabiendo que los delitos se han cometido fuera de España. "Lo que nos dice la Ley Orgánica del poder Judicial es que es competente la jurisdicción española y, en concreto, la Audiencia Nacional, en varias situaciones:

"Cuando la persona denunciada tiene la nacionalidad española, como Julio Iglesias".

"Cuando ejercen acciones las personas presuntamente perjudicadas que han presentado denuncias".

"Cuando los hechos son delito en el país de comisión, que parece que también se cumple".

"Cuando no se ha tramitado ninguna actuación judicial".

El ejemplo que ha puesto es el conocido caso del beso del expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, a la futbolista de la selección española, Jenni Hermoso. "Lo juzgó la Audiencia Nacional porque Rubiales es español y los hechos también eran delictivos en Australia", ha mencionado.

Penas de prisión por delitos sexuales

De los artículos 178 a 194 del Código Penal están reguladas las penas por delito sexual en España. Tanto la popular "Ley del Solo SÍ es SÍ" como su posterior Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, modificaron sustancialmente las horquillas penales y las agravantes aplicables en cada caso.