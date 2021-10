Publica el mensaje que ha recibido y su irónica reacción ya es historia de Twitter

La irónica reacción de Alberca se ha convertido en todo un fenómeno viral al acumular ya más de 20.000 me gusta. “Claro mi niña”, ha comentado la joven, junto al pantallazo de la conversación.

“Hola. Una cosa, mi novio está elaborado de ti, ¿te puedes cortar la cabeza, por favor? Me crea inseguridad”, le pidió una usuaria de Instagram.

Este tipo de conversación siempre tienden a tener un gran éxito en Twitter. Por ejemplo, hace unos días se viralizó la reacción de una tuitera que había reenviado un mensaje de voz a la misma persona que se lo había mandando.

La joven, que pretendía reenviar ese audio de dos segundos, a otro contacto lo disimuló al instante con dos mensajes que acumulan ya más de 186.000 me gusta y 9.000 comentarios.

“No puedo escuchar este. No me suena”, afirmó la joven usuaria. De nuevo, la otra persona le volvió a enviar el audio, pensando que no lo había grabado bien.

Toda una estrategia que seguro alguno ha aprendido para una situación similar.