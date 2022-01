Un conocido experto explica qué pasa con los filetes que están dando la vuelta a España

Es una de las imágenes más virales de las últimas horas en Twitter. Una usuaria de la red social del pájaro azul ha compartido una foto en la que se puede ver una sartén en la que se están cocinando cuatro filetes de ternera.

“Filetes de ternera echando agua sin parar. La carne de macrogranjas es esto”, dice la autora del tuit en plena polémica por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas y la calidad de la carne.

El mensaje en cuestión fue publicado el pasado 9 de enero y cuenta con miles de compartidos y más de 3.000 ‘me gusta’ desde entonces. Varios usuarios han visto el tuit y han mencionado rápidamente al experto Miguel A. Lurueña, conocido en redes es Gominolas de Petróleo.

El tecnólogo de los alimentos y famoso divulgador ha explicado que, normalmente, la carne suelta agua porque está fría y la sartén no está lo suficientemente caliente. “Me temo que no. Esto ocurre, sobre todo, cuando no calientas mucho la sartén y la carne está muy fría”, dice en un tuit que cuenta con más de 1.000 ‘me gusta’.

En su blog, el experto explica con detalle y de forma extensa por qué algunos alimentos cárnicos pierden agua y todos los factores que influyen en que esto suceda.

Cuenta Lurueña que es “muy poco probable” que el exceso de agua en la carne “obedezcan a tratamientos veterinarios fraudulentos”. También añade que es “poco probable” que estas pérdidas “se deban a la inyección no declarada de agua y aditivos sobre la carne, ya que se trata de un fraude fácilmente detectable”.

“La explicación más probable es que esas pérdidas de agua obedezcan a causas múltiples y variadas, entre las que se encuentran algunos factores intrínsecos (como la especie, raza y edad del animal, el régimen de explotación, la alimentación o el tipo de músculo y su composición)”, señala.