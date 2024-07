Funcionarios alertan de la "guerra en la sombra" de Rusia para sabotear la OTAN

Esta es la historia de muchas historias sumadas que tienen un patrón común. Un incendio provocado en unos almacenes relacionados con armas para Ucrania. Unas cámaras de vigilancia colocadas en una base donde la OTAN entrena a las tropas de Kiev. Vandalismo severo de coches ministeriales. Incluso un aparente y fallido complot con bombas.

¿En qué se parecen? En que Rusia parece estar detrás. Ha estado involucrada en una operación de sabotaje “audaz” en todos los estados miembros de la OTAN durante más de seis meses, apuntando a las líneas de suministro de armas para Ucrania y a quienes toman las decisiones detrás de ellas, según ha desvelado un alto funcionario de la Alianza a la cadena norteamericana de televisión CNN.

Múltiples funcionarios de seguridad en toda Europa describen una amenaza que está haciendo "metástasis" en diversos ámbitos, a medida que agentes rusos, cada vez más bajo el escrutinio de los servicios de seguridad y frustrados con sus propias operaciones, contratan a aficionados locales para que cometan crímenes de alto riesgo, y a menudo negables, en su nombre. También la guerra híbrida se desgasta y subcontrata.

El citado funcionario de la OTAN dijo a la CNN que habían observado "una escalada y extensión sin precedentes de la guerra híbrida de Rusia" durante los últimos seis meses, que incluyó "sabotaje físico" en la línea de suministro de armas de la OTAN destinadas a Ucrania. "Es todo, desde el punto de producción y origen, hasta el almacenamiento, pasando por quienes toman las decisiones y la entrega real", explica. "Es audaz. Rusia está intentando intimidar a (nuestros) aliados", insiste.

Los de Vladimir Putin han desestimado estas afirmaciones, por considerarlas infundadas, pero el sabotaje ruso y la guerra híbrida estarán en la agenda de la reunión del 75º aniversario de la OTAN en Washington, que comenzó el martes. Sin embargo, no está claro cómo los Estados miembros expresarán públicamente su indignación por lo que los analistas han llamado la nueva "guerra en la sombra" del Kremlin, ya que pueden ser reacios a brindar a Moscú una victoria propagandística o fomentar la alarma ante una serie de violaciones de seguridad en toda Europa.

Los recientes arrestos de personas de alto perfil han revelado la naturaleza ad hoc y torpe de cómo han evolucionado las operaciones de inteligencia del Kremlin desde el inicio de la guerra en Ucrania. El año pasado, 14 ucranianos y dos bielorrusos fueron arrestados en Polonia en un caso bajo sospecha de trabajar para la inteligencia rusa. Un ucraniano, que según la ley de privacidad polaca sólo puede ser identificado como Maxim L., de 24 años, fue sentenciado a seis años después de semanas de recibir tareas de un encargado ruso, Andrzej, a quien nunca había conocido físicamente pero que sí encontró en la aplicación de mensajería Telegram en Febrero de 2023.

Andrzej al principio le pagó siete dólares en monedas digitales por pintar graffitis contra la guerra en Polonia, dijo Maxim. Sin embargo, las tareas pronto se volvieron más oscuras, desvela el citado medio.

"Parecía tan insignificante..."



En una insólita entrevista con CNN dentro del ala de máxima seguridad de la prisión de Lublin, Maxim expuso que había huido de Ucrania a Polonia en un intento frustrado por escapar del desempleo y la pobreza. “Era dinero fácil”, dijo sobre el trabajo que ofrecía Andrzej. "Necesitaba dinero con urgencia".

Dijo que no se sentía obligado a luchar por Ucrania después de la invasión rusa en febrero de 2022. “Ese país nunca ha hecho nada por mí”, afirmó. “No creo que sólo porque naciste en un determinado país tengas que ir a la guerra por ello. No me malinterpreten: no soy prorruso, no soy proUcrania. No estoy a favor de nada”.

Andrzej pronto comenzó a enviar a Maxim señales de ubicación donde debería colocar cámaras de vigilancia a lo largo de las vías del tren cerca de la ciudad fronteriza de Medyka, a través de las cuales fluiría ayuda militar y humanitaria a Ucrania. “No pensé que nada de eso pudiera causar ningún daño real. Parecía tan insignificante”, dijo.

Más tarde, Andrzej le pidió que quemara la valla de una empresa de transporte de propiedad ucraniana en la ciudad de Biala Podlaska, en el este de Polonia, dijo, lo que Maxim dice que falsificó, tomando una fotografía de la valla con trozos de carbón que había colocado para imitar el fuego.

Sin embargo, Maxim se dio cuenta lentamente de que Andrzej era un agente ruso cuando le dijeron que colocara cámaras afuera de una base donde Polonia estaba entrenando a soldados ucranianos. "Fue entonces cuando supe que podía ser grave", dijo. “Me hizo sentir incómodo. Fue entonces cuando decidí dejarlo. Pero nunca tuve la oportunidad. Me arrestaron al día siguiente”.

Agentes de seguridad interna polacos arrestaron a Maxim el 3 de marzo de 2023, después de semanas de vigilancia, provocada en parte por el descubrimiento de un recibo de una gasolinera que Maxim había dejado caer accidentalmente en una de sus operaciones, según un funcionario polaco.

A esto le siguieron muchos otros arrestos, lo que la convirtió en la operación de espionaje ruso más grande conocida en Polonia en los últimos tiempos, lo que generó preocupación en Varsovia sobre el alcance de la infiltración de Moscú. Dos ciudadanos rusos fueron detenidos el pasado mes de agosto bajo sospecha de reclutar a Wagner y un polaco y dos bielorrusos este mes de mayo por presunto incendio provocado.

Otro polaco fue arrestado en abril de 2024 por posesión de municiones y vigilancia del aeropuerto de Rzeszow Jasionka, un centro para el traslado de armas de la OTAN a Kiev, en un presunto complot para asesinar al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien también utiliza con frecuencia las instalaciones.

Los complots polacos se suman a una serie de incidentes en toda Europa que, vistos en conjunto, retratan la ambición a gran escala de las operaciones de Moscú. Rusia estuvo "probablemente" detrás de un ataque incendiario que afectó al mayor centro comercial de Polonia en mayo, dijo el primer ministro Donald Tusk, y se han expresado sospechas sobre otro incendio en una fábrica de municiones, al sur de la capital, en junio. Los funcionarios checos han expresado su preocupación por la participación rusa en el pirateo y la interrupción de sus ferrocarriles el año pasado.

El mes pasado, un incendio sospechoso afectó a una fábrica de metales para un fabricante de defensa en las afueras de Berlín, y un ucraniano prorruso de 26 años fue arrestado después de hacerse estallar con una bomba casera cerca del aeropuerto Charles de Gaulle de París. Un incendio en un almacén en el este de Londres en marzo provocó que dos hombres fueran acusados por el Servicio de Policía Metropolitana de Londres de incendio provocado y de ayudar a un servicio de inteligencia extranjero, concretamente Rusia.

Si bien no todos los incidentes se han vinculado definitivamente con la inteligencia rusa, sí se han unificado por la aparente participación de aficionados o delitos menores destinados a sembrar el miedo o la perturbación.

Un 'juego bastante peligroso'



El alto funcionario de la OTAN dijo que el sabotaje ruso a los estados de la OTAN equivalía a un “juego bastante peligroso, si (Rusia cree) que estas cosas siempre están por debajo del umbral de un conflicto armado”, eso no activaría la estipulación del Artículo 5 de la OTAN de que un ataque a un miembro es un ataque a toda la Alianza. "Encontrar dónde está esa línea es un cálculo difícil y peligroso de hacer", dijo el funcionario, y agregó que la asediada invasión de Ucrania por parte del presidente ruso Putin muestra que el jefe del Kremlin no siempre recibió un buen asesoramiento militar.

Rusia está utilizando "toda la gama" de operaciones híbridas, añadió el funcionario. “Vemos de todo, desde operaciones de alto nivel en Europa, donde hemos visto hasta 400.000 euros pagados por algún tipo de actividad de inteligencia, hasta algunos lugares donde se contratan matones por un par de miles de euros”.

Una amenaza similar ha aumentado en la frontera de Rusia con la OTAN, en Estonia, donde 10 presuntos agentes rusos fueron arrestados en febrero después de que el automóvil del Ministro del Interior fuera destrozado. El incidente fue un punto culminante de lo que los funcionarios estonios han dicho que es una campaña de años de Moscú para desestabilizar a su pequeño vecino de la OTAN, aproximadamente una quinta parte de cuya población de 1,3 millones es de habla rusa, según un análisis de 2021 del UE.

En los últimos meses, la interferencia del GPS ha impedido los aterrizajes de aviones civiles, e incluso las boyas que delimitan parte de la frontera de Rusia con Estonia desaparecen, en medio de un breve llamado de Moscú para que se reevalúen las fronteras marítimas.

Harrys Puusepp, portavoz de KAPO, el servicio de seguridad interna de Estonia, dijo a CNN que las actividades rusas se habían intensificado en los últimos meses. “Vimos un aumento significativo en su actividad en el último otoño y, en invierno, pudimos detener a más de 10 (sospechosos). El número de personas que estuvieron involucradas en sus actividades híbridas contra la seguridad de Estonia ha aumentado hasta ahora, de una manera que no habíamos visto antes”.

Dijo que las operaciones avanzaban “hacia ataques físicos” y sugirió que la guerra en Ucrania podría conducir a tácticas rusas más agresivas en los próximos meses, si los agentes fueran redesplegados a las zonas bálticas desde la guerra.

“Tenemos que afrontar los hechos. Rusia es lo suficientemente grande como para tener recursos para librar una guerra contra Ucrania y también mantener sus operaciones de seguridad contra países europeos... contra nosotros. Hay personas que participan en la guerra contra Ucrania y luego son trasladadas a otra región o zona. Tienen más experiencia. Su mentalidad es más violenta. Quizás ya no sean tan pacientes al tratar de obtener resultados”.