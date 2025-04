El ministro de Defensa de Polonia, Wadysaw Kosiniak-Kamysz, afirmó que el peor escenario para Polonia es que "Ucrania se aleje de Europa y se acerque al Este". "No me gustaría que ningún político prorruso ganara ni en las próximas elecciones ni en las siguientes en Ucrania, porque ¿qué significaría eso? Tendríamos el ejército más fuerte de Europa bajo el mando de aquellos que no miran hacia Europa, sino hacia Moscú”, advirtió.

Antes estas palabras del ministro de Defensa polaco, el medio Onet ha preguntado sobre un posible cambio de alianzas al oficial militar polaco, coronel Piotr Lewandowski. Este ha asegurado que no puede "imaginar a los veteranos ucranianos de Azov o a las brigadas profesionales luchando hombro con hombro con los soldados rusos. Conozco a estos soldados. Tuve la oportunidad de hablar con ellos y capacitarlos. Consideran a los rusos un enemigo mortal que cometió un crimen contra su nación".

Sin embargo, el coronel Lewandowski ha admitido a continuación que "mirando la historia no se puede descartar un cambio de alianzas". "Pero primero tendría que irse Putin, ya que los ucranianos tienen una asociación claramente negativa con él", ha subrayado.

"No sé cómo los ucranianos dividirían ahora a los rusos en buenos y malos. ¿Sobre aquellos que los asesinaron? ¿Y los que quieran ir de la mano con ellos? Creo que pasará algún tiempo antes de que los ucranianos cambien su actitud hacia el ejército ruso. Quizás una década o más. En teoría, sin embargo, Rusia podría asumir antes los recursos de producción y las tecnologías del ejército ucraniano", ha señalado.

El coronel Lewandowski ha agregado que "los políticos no pueden descartar ningún escenario". "Sin embargo, creo que incluso si los ucranianos se sienten traicionados por Occidente, no apoyarán a Putin. Los veteranos de guerra, que son el recurso más valioso de este ejército, ciertamente no harán esto. Pero si pasa una década y el gobierno en Rusia cambia... no se puede descartar nada", ha apuntado.

"Más aún porque Rusia seguramente jugará con fuerza con la propaganda basada en el principio: 'Fue el gobierno prooccidental el que los traicionó y los condenó a la guerra'. Al fin y al cabo, los rusos hicieron lo mismo con los polacos después de la guerra, diciendo que los aliados nos habían traicionado, y esta propaganda comunista todavía está presente en parte en nuestro país hoy en día", ha concluido.