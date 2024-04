Guerra hoy en directo: Ucrania se desorienta con las nuevas bombas planeadoras

El comandante Supremo Aliado de la OTAN asegura que Rusia es una "amenaza crónica" para el mundo

El comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), el general estadounidense Christopher Cavoli, ha asegurado este miércoles que Rusia representa una "amenaza crónica" para el mundo, razón por la que la OTAN ha reforzado su flanco oriental y modernizado sus infraestructuras.



"Nos enfrentamos a tiempos difíciles, por no decir otra cosa, en el teatro de operaciones europeo. La brutal y no provocada guerra de Rusia ha asolado Ucrania durante más de dos años. Las fuerzas (rusas) están demoliendo ciudades y están acabando con vidas inocentes a una escala que no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. (...) Rusia no tiene intención de detenerse en Ucrania. Rusia representa una amenaza crónica", ha afirmado Cavoli, según un comunicado del Departamento de Defensa estadounidense.



Asimismo, ha expresado su preocupación por las "asociaciones estratégicas entrelazadas" entre Rusia, China, Irán y Corea del Norte para "desafiar el orden existente", algo "profundamente contrario a los intereses nacionales de Estados Unidos.