Guerra Ucrania Rusia en directo: últimas noticias del 19 de diciembre

París advierte de los peligros de Ucrania y Moldavia en la UE si quedan fuera de la OTAN



El Gobierno francés advirtió este lunes de "consecuencias duras" para la UE en caso de que Ucrania y Moldavia entren en el club comunitario y no en la OTAN, porque los europeos estarán "solos" ante un eventual ataque de Rusia a esas dos repúblicas exsoviéticas.



Según fuentes diplomáticas, "si no hay consenso" para que los dos países ingresen en la Alianza Atlántica, Europa "tendrá que reforzar aún más su capacidad de defensa", obligando a un esfuerzo presupuestario de cada Estado miembro superior al actual 2 % del PIB solicitado.



"Tenemos que pensar en un escenario en que Ucrania y Moldavia no estén en la OTAN, pero sí en la UE. Las consecuencias pueden ser duras, porque entonces la UE se encontrará sola, si Rusia un día decide atacar a países que no son de la OTAN", expresaron las fuentes.



Los líderes de la UE acordaron la semana pasada abrir las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia, en un calendario todavía incierto por la invasión rusa en este primer país que se prolonga desde hace casi dos años.