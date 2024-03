La estrella del cine porno en Ucrania enamora con su campaña para amputados de guerra

Ucrania ha demostrado al mundo una fortaleza inesperada. Ya llevaba aguantando guerra en el Donbás, con Crimea ocupada, desde 2014, pero desde febrero de 2022 tiene a Rusia con botas sobre el terreno, invadiendo su país, en una guerra que Moscú esperaba rápida pero que, al final, se prolonga por la tenacidad de sus fuerzas armadas y sus ciudadanos (más la ayuda internacional, claro).

En esta guerra arrima el hombro todo el mundo, como puede. Ahora se ha conocido que hasta una de las mayores estrellas del cine porno, Yulia Senyuk, ha lanzado una campaña catalogada de "patriótica" para poner su grano de arena.

Según informa POLITICO, la actriz, que logra más 200 millones de visitas con sus vídeos en los que aparece con el nombre de Josephine Jackson, está usando ese estatus de celebridad para recaudar fondos para los soldados que perdieron extremidades en la guerra contra Rusia. "Queríamos llamar la atención sobre el problema de la rehabilitación tras una lesión. Porque mucha gente colecciona drones, pero se olvida de las prótesis. Creo que logré llamar la atención porque más personas comenzaron a recolectar donaciones para prótesis", declara al citado medio.

Senyuk reside en Lviv, en el oeste de Ucrania, tiene 29 años y se ha convertido en embajadora de Tytanovi Rehab, una iniciativa de una clínica de Kiev que participa en la rehabilitación de más de 30 militares ucranianos amputados. Lo ha hecho participando en dos sesiones fotográficas con personas que tienen discapacidad a causa de su participación en los cpmbates, con el objetivo de llamar la atención sobre la falta de financiación para prótesis, una necesidad clave para miles de ucranianos que han perdido extremidades en la invasión rusa.

Aunque el Gobierno de Volodimir Zelenski no revela cuántas personas necesitan prótesis, Oksana Zholnovych, la ministra de Política Social, defiende que están tratando de cubrir esas necesidades. Este año se han asignado más de 4.500 millones de grivnas (111 millones de euros) para ayuda a la rehabilitación y no es necesario recaudar dinero para quienes necesitan prótesis, afirmó una asesora de este ministerio.

La Fundación Protez, una fuente independiente, sí dice que alrededor de 59.000 ucranianos necesitan prótesis, que pueden costar entre 46.000 y 90.000 euros cada uno, según el Centro de Rehabilitación de Superhumanos de Ucrania. Decenas de clínicas del país y diferentes iniciativas participan en la rehabilitación de amputados militares y civiles. La mayoría depende de programas y donaciones gubernamentales, pero no hay suficiente dinero para todos.

Por eso, cuando en febrero a una amiga de Senyuk se le ocurrió la idea de utilizar su notoriedad para generar revuelo, la joven aceptó de inmediato. La invitaron a nadar en una piscina y participó en una sesión de fotos con los veteranos. No hay desnudos, pero hay sensualidad. "Al principio no sabía cómo hablar con ellos. Pero luego decidí actuar con normalidad y no centrar atención innecesaria en sus extremidades perdidas. Simplemente vine, nos tomamos fotos y me pidieron que hiciera tiktoks con ellos", declara Senyuk a POLITICO. "No soy de ninguna manera un especialista en rehabilitación profesional, simplemente vengo y hablo con ellos, los distraigo, les cuento anécdotas sobre mi profesión, eso les resulta muy interesante", añade. "Brillan después de mis visitas, me dicen".

En otros tiempos criticada por la "inmoralidad" de su profesión, hoy es aplaudida como una "verdadera patriota".