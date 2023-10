La guerra entre Ucrania y Rusia, en directo: todas las noticias del 31 de octubre

El ministro ucraniano confía en que la Cámara de Representantes de EEUU votará a favor de la ayuda



El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, dijo el lunes que confiaba en que la Cámara de Representantes de Estados Unidos, sumida en la confusión desde hace semanas por el cargo de presidente del Parlamento, respaldaría una petición de fondos adicionales para el ejército de Ucrania.



"Lo principal es el resultado: ¿hay suficientes votos o no?". declaró Kuleba a la televisión nacional ucraniana.



"Y en este momento tenemos todas las razones para creer que hay votos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos a favor del proyecto de ley que proporciona a Ucrania apoyo adicional".



Kuleba dijo que era consciente de la "considerable resistencia política" a las disposiciones del proyecto de ley y que sería un "pecado" que los legisladores estadounidenses no utilizaran la legislación para promover sus propios intereses.



La Cámara de Representantes de Estados Unidos eligió la semana pasada al republicano Mike Johnson, un conservador con escasa experiencia de liderazgo, como presidente, poniendo fin a tres semanas turbulentas que dejaron a la cámara sin timón, incapaz de llevar a cabo ninguna de sus tareas básicas.



Johnson declaró la semana pasada que la financiación para apoyar a Ucrania e Israel debería gestionarse por separado, sugiriendo que no respaldaría el paquete de ayuda de 106.000 millones de dólares del Presidente Joe Biden para ambos países.