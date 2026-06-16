Un buque de guerra ruso lanza disparos contra un barco del Reino Unido en el canal de la Mancha

Marineros de un buque de guerra ruso realizaron este martes disparos de advertencia contra un yate de propiedad civil registrado en el Reino Unido que navegaba a unos 450 metros de distancia en el canal de la Mancha, tal y como han informado los medios británicos. El ministerio de Defensa ha confirmado que investiga el incidente, sin aportar más detalles.

Estos mismos medios señalan que los disparos, presuntamente realizados desde la fragata rusa Admiral Grigorovich, se produjeron en torno a las 11:40 hora local, en aguas entre la isla inglesa de Wight y la costa de Normandía (Francia). No se registraron heridos ni daños materiales.

De acuerdo con las fuentes, el suceso no estaría relacionado con el abordaje el pasado domingo por parte de las autoridades británicas, también en aguas del canal, del petrolero Smyrtos, perteneciente a la flota clandestina rusa.

El capitán de ese buque, el ciudadano indio Ajay Pant, de 38 años, fue detenido y ha comparecido este martes ante un tribunal inglés, acusado de "suministrar o entregar directa o indirectamente por vía marítima" crudo procedente de Rusia a un tercer país, en contravención de las sanciones impuestas a Moscú tras su invasión de Ucrania en 2022.

Los buques de guerra rusos que atraviesan el canal de la Mancha son vigilados habitualmente por la Marina Real británica. En este caso, el Admiral Grigorovich estaba siendo monitorizado por el patrullero HMS Mersey, mientras que una embarcación auxiliar fue enviada al yate para recabar información sobre lo ocurrido. De momento, no han trascendido más detalles.