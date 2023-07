Zelenski se pronuncia sobre Putin y califica de forma clara su respuesta ante la rebelión de Wagner

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado este lunes que la respuesta de Vladímir Putin al intento de rebelión del Grupo Wagner fue débil y aseguró que el líder ruso está perdiendo el control de su propio pueblo.

En una entrevista hecha este domingo por CNN el mandatario ha declarado que "todo ese poder vertical" que Putin solía tener "se está desmoronando". "Vemos la reacción de Putin. Es débil", ha dicho Zelensky a la periodista Erin Burnett de CNN en Odesa, en una entrevista que se publicará completa el miércoles y de la que este lunes se han emitido algunos fragmentos.

El pasado 24 de junio, algunos militares del grupo Wagner, liderados por Yevgueni Prigozhin, iniciaron una sublevación y tras declararse en rebeldía ocuparon la ciudad de Rostov en el Don y enviaron cuatro columnas en dirección a Moscú.

Un día después, el propio líder del grupo Wagner anunciaba su retirada, tras la mediación del presidente bielorruso, Alekandr Lukashenko, y el retorno de sus combatientes a las bases permanentes. Tras un acuerdo con el Kremlin, Prigozhin se trasladó a Bielorrusia y no podrá haber cargos contra él.

Putin "no controla todo"

El objetivo declarado de Prigozhin, que no consiguió, era la destitución del ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, y del jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, Valeri Guerásimov, a quienes desde hace meses responsabiliza de los reveses militares en Ucrania y del elevado número de bajas entre las fuerzas rusas.

En opinión de Zelenski, lo sucedido demuestra que Putin "no controla todo". "El hecho de que Wagner se adentra profundamente en Rusia y toma ciertas regiones muestra lo fácil que es hacerlo. Putin no controla la situación en las regiones", ha afirmado Zelenski en la entrevista.

El mandatario ucraniano ha declarado que aunque los esfuerzos de Kiev se han centrado en recuperar territorio en el sur y el este de Ucrania, su objetivo final es liberar Crimea, la península anexada por Rusia en 2014.

"No podemos imaginar Ucrania sin Crimea. Y mientras Crimea está bajo la ocupación rusa, solo significa una cosa: la guerra aún no ha terminado", dijo. Si no se consigue liberar el territorio, añadió, no podrá ser considerada una victoria.