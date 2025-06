Víboras y jabalíes invaden ciudades y pueblos y los científicos lanzan una explicación: "Se han confundido las cosas"

En algunos pueblos de Grecia se ha vuelto cada vez más frecuente toparse con animales salvajes como los osos, lobos, jabalíes, víboras y otras especies. Y aunque, por lo general, no suelen ser bastante agresivos con el ser humano, sí que es cierto que siempre es mejor mantenerse informado sobre cómo se deben tratar y qué acciones es mejor evitar.

"Lo malo", afirman algunos científicos a "THEMA", "es que la gente se ha dejado influenciar mucho por los vídeos que ve en las redes sociales y ha confundido las cosas", añaden estos. Pasear a tu mascota en una zona de lobos o atacar a un lobo con gas pimienta son algunos ejemplos de estas irresponsabilidades.

Por ello, en el supuesto de que nos encontremos animales salvajes como un oso, es mejor mantener la calma y seguir las siguientes recomendaciones: quedarnos quietos, no lanzarle ningún objeto, intentar alejarnos poco a poco, respetando las distancias con el animal. En el supuesto de no contar con mucho espacio, creamos una vía de escape para el animal y no le bloqueamos el tránsito.

"Es un animal omnívoro. El porcentaje de alimentos vegetales en su dieta en nuestro país supera el 85%" y "no ataca a los humanos, a menos que sienta que él o sus cachorros están en peligro", resaltan científicos a la publicación griega protothema.

Aunque el oso pardo por lo habitual prefiere evitar el contacto con los humanos, en Grecia ya se han registrado ataques de esta especie. En total, en 15 años se han detectado 16 ataques de osos a humanos, ninguno mortal. Por el contrario, más de 130 osos han perdido la vida por culpa de los humanos en los últimos 25 años y más de 85 en accidentes de tráfico.

"En general, el oso pardo que albergamos en nuestro país no es un animal agresivo. Al contrario, en cuanto percibe la presencia o actividad humana, se aleja. En muy pocos casos, puede mostrar un comportamiento agresivo, intimidante, principalmente cuando se encuentra en situaciones amenazantes para sí mismos o para sus cachorros", afirman los habitantes de Callisto.

"Las madres osas son sobreprotectoras con sus cachorros. Por esta razón, si nos encontramos con un osezno pequeño solo, no nos acercamos, ya que es muy probable que su madre esté cerca y se sienta amenazada por la presencia humana", añaden. En el caso de los lobos, lo mejor es mantener la calma, no darle de comer, mantener la distancia y alejarnos lentamente, nunca dándoles la espalda ni empezar a correr.

En el caso de los jabalíes, quienes suelen evitar el contacto con humanos, pero resultar mortales, la mejor opción es evitar el flash, mantener una distancia prudencial y mantener la calma y la distancia. En el caso de que el animal ataque, entonces se aconseja escapar de su alcance y subir a un árbol o un coche para escapar de él.