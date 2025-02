¿Tú cómo lo dices? ¿Pásame el 'fliss fliss' o pásame el 'fluss fluss'?

Planchar, barrer, cambiar las sábanas, ordenar armarios... Que las tareas del hogar no se encuentran dentro de nuestros planes favoritos no es una novedad. Lo que sí parece una nueva noticia es que remojar y lavar los platos, a pesar de los avances y de la tecnología, es la segunda tarea doméstica más odiada, después de limpiar el baño y el inodoro. Según el estudio Skip the Soak*, encargado por la marca Fairy, el 71% de las personas encuestadas están de acuerdo en que remojar y lavar los platos es un motivo de discusión frecuente con la pareja, familia o compañero del hogar.

Esta investigación también revela que no solo se trata de lavar los platos, sino que el hecho de tener que dejar la vajilla en remojo para que los restos no se peguen también puede afectar negativamente a nuestra tranquilidad. Para el 82% de las personas encuestadas, ver platos sucios en la cocina a remojo o pendientes de que se frieguen aumenta los niveles de estrés y enfado. Y esto también se traduce en que casi la mitad de los consumidores son menos propensos a cocinar platos más elaborados para evitar, precisamente, la tediosa tarea de tener que lavar la grasa difícil después.

Fairy pone paz en el hogar con una nueva solución

Con el objetivo de que reine la paz en el hogar, al menos en lo que a este aspecto se refiere, la marca Fairy ha diseñado un nuevo producto de limpieza con el que acabar con la pereza de tener que quitar la grasa difícil que se queda en los platos antes de meterlos en el lavavajillas y disminuir la tensión entre familiares o compañeros.

Bote de Fairy Spray FAIRY

El nuevo producto ha sido bautizado como Fairy Spray y es la forma más rápida de pretratar la vajilla, las cazuelas y sartenes para conseguir una limpieza impecable y sin esfuerzo, sin agua, y en el menor tiempo posible. Con su fórmula única, este spray tiene el poder de una noche de remojo en minutos, así que #AhórrateElRemojo.

¿Y cómo funciona Fairy Spray?

1. Si vas a lavar a mano... pulveriza sobre la vajilla y ahórrate el remojo.

2. Si vas a lavar en el lavavajillas... puedes pulverizar los platos antes de meterlos o una vez que ya están dentro. Además, dejará un suave olor a limón. Añade una cápsula de Fairy Platinum Plus y ¡listo!

3. Si vas a limpiar el resto de la cocina... Pulveriza sobre las superficies y aclara con una bayeta.

Y todo este proceso de búsqueda de la fórmula perfecta para ahorrar tiempo y evitar el malhumor desemboca en una cuestión que nada tiene que ver con la limpieza y sí con la idiosincrasia del hogar: ¿tú cómo llamas al spray? ¿'Fliss fliss' o 'fluss fluss'? En realidad, da igual como lo llames porque el efecto será el mismo: acabar con la suciedad incrustada si necesidad de poner los platos en remojo.

*Encuesta de Fairy Skip the Soak, One Poll, (España), 2000 respuestas, junio 2024.