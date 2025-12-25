La reflexión de una familia californiana tras cambiar el sueño americano por España: "Estados Unidos es una máquina de producir, España te permite sentirte humano"

Cada día vienen personas y familias a vivir a España, con el consiguiente choque cultural. Llegan las sorpresas positivas y negativas respecto a su país de origen. YouTube es una mina de esas experiencias, como la de esta pareja estadounidense que se mudó de la soleada California a la igualmente soleada Valencia, con lo que ahí, al menos, poca diferencia.

Adam y Gabby González explican en el canal Whereabouts Tales como es vivir en España. Durante más de una hora de entrevista hay que destacar cuando explican que en California —y en gran parte de Estados Unidos— la sensación dominante es la de estar atrapado en una máquina de producción constante. "Si no estás produciendo, no vales", dicen.

El trabajo no es solo una fuente de ingresos, sino una medida de valor personal en Estados Unidos. Descansar genera culpa y parar parece un lujo. La rutina diaria se convierte en una carrera sin meta clara, exactamente igual que pasa en China, que en esto se parecen más de lo que las dos superpotencias quisieran.

Trabajar solo para sobrevivir

Trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Sería nuestro lema, o al menos el de una gran mayoría. Pero uno de los puntos más duros de su testimonio es económico. Si al menos eso proporcionara una gran calidad de vida y un retiro dorado..., pero no.

No hablan de ambición desmedida ni de querer "tenerlo todo", sino de algo mucho más básico: trabajar duro solo para cubrir lo mínimo indispensable. Vivienda, comida y transporte absorben gran parte de los ingresos, incluso en hogares con empleos estables.

Vale, dirás que eso pasa cada vez más en España, pero al menos nos lo tomamos de otra manera, con horarios más flexibles, más días libres, etc. Se evita lo que, dicen, ocurre recurrentemente al otro lado del Atlántico: esa presión constante acaba produciendo estrés crónico, agotamiento y la sensación de que la vida pasa mientras se encadenan proyectos, reuniones, PowerPoints y hojas de Excel.

En España nos lo tomamos de otra manera

Al comparar con España —y también con Italia o Portugal— la diferencia no está tanto en trabajar menos, sino en para qué se trabaja. "Aquí la gente trabaja para vivir", resumen. El objetivo no es escalar sin fin, sino poder disfrutar de una buena comida, una copa de vino, una sobremesa o tiempo con la familia.

No hablan de un sistema perfecto ni de ausencia de problemas económicos, pero sí de una mentalidad distinta, de los pequeños placeres de la vida. Además, en España, muchas cosas esenciales son más accesibles o directamente gratuitas, y el estilo de vida empuja menos a la autoexigencia permanente. El tiempo no se percibe solo como algo que hay que optimizar, sino también como algo que se puede compartir y disfrutar.

Y nos son palabras vacías o clichés. Adam y Gabby lo notan en sus carnes, con un "sistema nervioso está mucho más relajado aquí". Duerme mejor, se siente más sano y menos en estado de alerta constante. Algo que, según cuentan, es una de las razones por las que cada vez más estadounidenses se plantean mudarse al extranjero.

Esta pareja lo tiene claro: "No tienes que vivir toda tu vida en estado de alerta", repite. Para ellos, mudarse fue un regalo. No una huida, sino una elección consciente de otra manera de vivir.