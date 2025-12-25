Una uruguaya elige su expresión española favorita y es pura poesía nacional: "Estoy más agobiado que el fontanero del Titanic

La creación de contenido es un oficio que se ha profesionalizado con el paso de los años, dejando de ser un simple pasatiempo para convertirse en una industria millonaria y exigente. Según datos recientes de IAB Spain, la reconocida asociación de comunicación, publicidad y marketing digital, en España hay actualmente alrededor de 235.000 influencers activos, compitiendo diariamente por la atención de una audiencia cada vez más saturada.

Un ejemplo de este enorme océano digital es Emiliana Artagaveytia, una creadora de contenido uruguaya que vive en Valencia. La influencer cuenta con más de 182.000 seguidores en TikTok, plataforma en la cual triunfa gracias a un contenido humorístico, directo y, sobre todo, auténtico.

Así lo explica ella misma en una reciente intervención para los micrófonos de Influrating Podcast, un espacio presentado por Nacho Salma dedicado a conversar sin filtros con personajes clave de la industria de la influencia y el marketing digital.

Ser influencer no es una tarea fácil

En dicha entrevista, la mujer es muy clara y transparente respecto al trabajo invisible que demanda crear contenido de calidad de forma sostenida. Además, expresa que su meta es lograr subsistir íntegramente a base de esta labor, una profesión que, aunque sea exigente y a veces ingrata, le apasiona profundamente.

"Lo más difícil de ser creadora de contenido es la constancia, es muy torturarte, no puedes parar y también es muy estresante tener una idea, yo tengo que tener una idea todos los lunes, miércoles y viernes y si no tengo una idea eso me traumatiza, es difícil estar inspirado porque para estarlo te tiene que nacer", complementa Emiliana.

Las expresiones españolas

En el segmento final y más distendido de la entrevista, Nacho le pregunta a Artagaveytia por su integración cultural y, específicamente, por su top 5 de mejores expresiones españolas. La riqueza de los modismos de España suele ser un choque divertido para los latinoamericanos, y Emiliana no duda en elegir sus favoritas con mucho humor.

La mujer uruguaya responde entre risas incontenibles: "Hay una que me mata, la de 'estoy más agobiado que fontanero del Titanic', me destruye, me destruye", dice la influencer, fascinada por la capacidad visual de la frase para describir un nivel de estrés apocalíptico con una imagen tan absurda y trágica a la vez.

Pero su análisis filológico no termina ahí "Después hay otra que me dijo una señora el otro día, 'no tengo ganas ni de contar dinero', no me pasa, pero es amazing esa frase", comenta.

Finalmente, cierra con un clásico escatológico muy español que suele sorprender a los extranjeros por su naturalidad: "La de 'café, cigarro, muñeco de barro' también me parece maravillosa y es verdad hablamos de la funcionalidad del intestino", expresa jocosamente Emiliana, demostrando que ya ha abrazado completamente el humor local.