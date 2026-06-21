El thriller de acción de Netflix que dura 109 minutos es oficialmente uno de los mayores éxitos de streaming de la historia

Netflix lleva tiempo produciendo una gran cantidad de películas de acción a través de su división Netflix Studios. Sin embargo, pocos proyectos han sido tan exitosos (al menos a nivel de reproducciones) como Extraterritorial.

Se trata de un thriller de acción de 109 minutos de duración que está escrito y dirigido por el alemán Christian Zübert. El mismo se encuentra protagonizado por la también alemana Jeanne Goursaud (conocida por sus papeles en las series Bárbaros y The Chemistry of Death).

Tal y como informa la revista MovieWeb, el largometraje se ha situado como uno de los mayores éxitos de streaming de la historia. En concreto, Extraterritorial ha escalado hasta el cuarto puesto en el ranking de las películas más populares de todos los tiempos en Netflix en idiomas diferentes al inglés.

El thriller de acción dirigido por Christian Zübert acumula casi 92 millones de visualizaciones y más de 166 millones de horas vistas. En cuanto a reproducciones, la película no se encuentra demasiado lejos de la tercera posición, donde se ubica la película española La sociedad de la nieve, dirigida por Juan Antonio Bayona y que suma más de 98 millones de visualizaciones.

No obstante, al ser La sociedad de la nieve una película más larga (144 minutos), su tiempo de reproducción es de casi 240 millones de horas vistas, una cifra bastante superior a los 166 millones de horas vistas de Extraterritorial.

En cuanto al propio largometraje de Christian Zübert, desde MovieWeb destacan que "no es difícil entender por qué Extraterritorial ha sido otro gran éxito de acción para Netflix. Este thriller de misterio ofrece acción trepidante y giros inesperados que desafían la lógica cuando, durante una visita al consulado estadounidense en Frankfurt, el hijo pequeño de la exsoldado de las Fuerzas Especiales Sara (Goursaud) desaparece repentinamente sin dejar rastro".