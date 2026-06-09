Felipe VI participa en el nuevo documental de Netflix sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco 

El 10 de julio se cumplen 29 años del secuestro de Miguel Ángel Blanco y, para recordar el trágico asesinato del político, Netflix estrenará un nuevo documental en el que se incluyen testimonios de diferentes personalidades de la sociedad vasca, políticos e incluso de Felipe VI.

La plataforma ha desvelado este martes el tráiler de Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo, en el que aparece el monarca, recordando la tristeza que sintió durante esos días.

"Pienso en aquello y me entra la misma tristeza y la misma indignación", declara Felipe VI— que en aquel momento era príncipe de Asturias—, en las primeras imágenes que se han compartido del documental, dirigido por Jon Sistiaga y Juanjo López.

La presencia del rey en el documental evidencia la importancia que tuvo el asesinato del joven concejal del Partido Popular en Ermua y la conmoción y la solidaridad que despertó en la sociedad española, que se movilizó contra la violencia de la banda terrorista ETA de manera masiva en las calles de la mayoría de ciudades españolas.

Además del testimonio del monarca, la producción también cuenta con las declaraciones de dos personas que intentaron parar el asesinato de Miguel Ángel Blanco y que no habían hablado en público hasta ahora. "Por primera vez en 29 años, el documental recoge el testimonio de personas que llevaron a cabo intentos activos para detener el asesinato de Miguel Ángel Blanco y salvarle la vida contactando con miembros de la banda, como en el caso de María José Gurrutxaga o Patxi Zabaleta", ha informado Netflix en un comunicado.

"Aunque hasta ahora se había hablado de la posibilidad de que estos intentos hubieran existido, nunca sus protagonistas lo habían contado abiertamente ni habían sido confirmados por fuentes oficiales", ha añadido la plataforma.

Tal y como ha revelado Netflix, el documental "aborda los dos días en los que España entera se mantuvo en vilo, en los que millones de personas se movilizaron como única opción para frenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco".