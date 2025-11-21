J.A. Bayona habla de uno de los protagonistas que pasó desapercibido en 'La sociedad de la nieve'

Juan Antonio Bayona, en la charla que ha ofrecido en un evento de LG al que ha accedido El HuffPost.

El color lo monopoliza casi todo. En nuestro día a día está presente de distintas formas y tonalidades posibles y casi nos acostumbramos a todas ellas. Pero en el cine juega uno de los papeles más importantes. Eso es lo que ha explicado este viernes el prestigioso cineasta Juan Antonio Bayona, director de películas como La sociedad de la nieve, en una charla que ha protagonizado durante un evento de la compañía LG a la que ha acudido El HuffPost.

Bayona es el rostro visible de la marca tecnológica y a ambos les unen muchas cosas. Entre ellas, precisamente, el color. LG ha conseguido poner en marcha todo tipo de televisores, siendo creadores del único negro puro y, desde hace unos meses, del único blanco puro. De hecho, este mismo año han lanzado su primera televisión OLED transparente e inalámbrica del mundo.

Pero la charla la ha protagonizado el cineasta español, contando detalles que pueden pasar desapercibidos en el cine, pero es clave para poder transmitir con los colores información basada en experiencias y sentimientos.

Aunque Juan Antonio Bayona ha reconocido que él sacó en tecnología de vídeo un 5, fue en la escuela de cine cuando uno de sus profesores le dijo algo que le sigue marcando. "Hablando con Xavi García, uno de los mejores directores de fotografía que hay en España, me dijo que la luz se trabajaba a partir de la oscuridad", ha contado.

"La gente no es consciente del trabajo que hacemos en la imagen. Cuando pensamos esas imágenes. Más allá del significado que tienen, de lo que tú ves, que esa imagen se comunique emocionalmente. Me gusta el símil del lienzo. Cuando uno se pone a admirar un bodegón de Cézanne, no está mirando las naranjas y las manzanas, sino cómo el artista ha combinado los tonos de color y el trazo", ha detallado.

El director de cine español ha destacado que los colores nos influyen "por cómo hemos sido educados" y logran tener "una interpretación emocional". "Todos asociamos la oscuridad al miedo, la luz a la espiritualidad. Todo eso son códigos que hemos ido creando y que nosotros usamos a la hora de diseñar la imagen de la película", ha razonado.

"Igual que el negro puro es como el lienzo, el blanco puro lo que te da es la mejor paleta de colores a la hora de trabajar. Es la combinación de todos los colores. El blanco puro no existe igual que no existe el silencio puro", ha explicado. Y claro, si hablamos de blanco, cómo no vamos a mencionar lo que hizo con una de sus grandes obras, nominada al Óscar, La sociedad de la nieve.

Bayona ha contado que "cuando empezamos" la película, "el director de fotografía estaba muy preocupado por cómo fotografiar la nieve". "Yo pensaba que no debería ser tan complicado. Pero es verdad que todos los matices, las sombras, los brillos, el hielo... Todo eso tiene información. Es una película que se rodó parte en Sierra Nevada, pero las montañas más grandes son de los Andes. No podías colocar un blanco, porque siempre hay una parte de información y eso es muy difícil de trasladar a la pantalla", ha justificado.

Sin duda, el color ha sido uno de los grandes protagonistas que, para muchos, ha pasado desapercibido de la exitosa obra del cineasta barcelonés. Fue hace 10 años cuando le vino la idea de la película y el rodaje duró unos tres años. Una etapa en la que fueron mejorando, con acierto y error, en el tratamiento de ese tono blanco tan característico.

"El blanco lo fuimos aprendiendo mientras hacíamos la película. Se hicieron muchas pruebas. Al director de fotografía le preocupaba la nieve, pero también que reflejaba a los actores y contaminaba la luz. Eso era un trabajo que afectaba a la imagen y estuvimos meses probando diferentes texturas de nieve. Hicimos unas pruebas de nieve de verdad a las afueras de Madrid", ha detallado, antes de comprobar que el resultado fue magnífico. Un blanco puro que, como decía él, que costaba captar bien, pero que une la pasión de Bayona por usar al color como protagonista en sus obras con la apuesta tecnológica de LG.