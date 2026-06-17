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Sole Giménez se pronuncia ante la salida de la vocalista de Presuntos Implicados: "Esta situación remueve en mí recuerdos traumáticos"
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Sole Giménez se pronuncia ante la salida de la vocalista de Presuntos Implicados: "Esta situación remueve en mí recuerdos traumáticos"

La artista ha emitido un comunicado en relación a la salida de Lydia Rodríguez del grupo.

Marina Prats
Marina Prats
Sole Giménez tras su entrevista con 'El HuffPost'.
Sole Giménez tras su entrevista con 'El HuffPost'.Carlos García Hernández

La noticia de la salida de la cantante Lydia Rodríguez del grupo Presuntos Implicados sigue generando reacciones. Rodríguez denunció un "control extremo" sobre su físico y un "maltrato" del que sus compañeros eran cómplices. 

"Me hicieron sentir mal de forma sistemática con mi peso, mi ropa, mi maquillaje y mi pelo", señaló. "Durante mucho tiempo me a hicieron sentir completamente excluida, en el grupo no tenía voz ni voto", añadió y denunció que un manager le hacía comentarios como que "cuando subas al escenario todos te tienen que querer follar". 

Rodríguez recalcó "fueron cómplices de los maltratos que sufrí y jamás me defendieron". "Soporté situaciones intolerables alimentadas por su ego exagerado", añadió. Ahora, la exvocalista del grupo, Sole Giménez, ha emitido un comunicado para mostrar su apoyo en el que asegura que la experiencia compartida por Rodríguez le ha "removido recuerdos traumáticos".

"Lamento profundamente que haya tenido que atravesar situaciones que le han causado sufrimiento y deseo que encuentre la serenidad y la fortaleza necesarias en estos momentos difíciles", ha continuado. 

Giménez ha señalado que le entristece que "la trayectoria y el importante legado musical de Presuntos Implicados" se vean "envueltos en circunstancias que generan dolor y desconcierto".

Asimismo, la presidenta de la Academia de la Música, ha indicado que estas revelaciones le han recordado circunstancias pasadas. "Reconozco que esta situación remueve en mí recuerdos traumáticos de un pasado del que, no sin ayuda y mucho trabajo, he conseguido alejarme y del que quiero seguir distanciada, por lo que ruego que se respete  y se entienda mi opción de no hablar de ello", ha indicado. 

"Agradezco profundamente el cariño, el respeto y el apoyo que tantas personas me habéis mostrado siempre. Hoy más que nunca, os doy las gracias por estar aquí", ha concluido Giménez.

En una entrevista del pasado mes de febrero con El HuffPost, la artista aseguró que no le pesaba la etiqueta de haber sido durante más de dos décadas al frente del grupo, formado junto a Juan Luis Giménez y Nacho Mañó. 

"Estuve 23 años en Presuntos y hace 21 o 22 años que dejé el grupo, pero tanto las canciones como el mismo sello de Presuntos creo que me ha ayudado a tener un nivel y un prestigio", declaró en El HuffPost. "Luego he tenido yo que hacérmelo, pero creo que nunca me ha pesado, todo lo contrario. Creo que ha sido un buen soporte para poder continuar en la música", añadió.

Marina Prats
Marina Prats
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Málaga (UMA) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, ha colaborado con diversas webs culturales y ha trabajado como coordinadora de proyecto en la VII Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE. Desde 2017, en la sección de Life (antes Tendencias) de El HuffPost escribe sobre música, cultura y entretenimiento, pero también sobre feminismo y sobre el colectivo LGTBIQ+.

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