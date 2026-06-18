John Travolta muestra cómo ha sido renovar su licencia de piloto en su propio Boeing 737

John Travolta durante la ceremonia en la que John Travolta se convierte en "embajador general" de Qantas Airlines en la Terminal Imperial del aeropuerto de Los Ángeles (LAX) en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Todos —o casi todos— conocemos a John Travolta (1954) por sus papeles en el mundo cinematográfico, con apariciones en clásicos y obras como Grease, Cara a Cara, Fiebre del sábado por la noche o Pulp Fiction. Sin embargo, pocos conocen la faceta del estadounidense como piloto, algo de lo que puede presumir desde los 22 años y sin haberlo dejado nunca.

De hecho, llegó a ser propietario de un Boeing 707 que operó para Qantas Airlines, la cual convirtió en embajador general al reconocido actor, aunque posteriormente terminó donándolo a la aerolínea australiana. Además de esta aeronave, el intérprete también pudo manejar otras, como el Boeing 747 o el jet Dassault Falcon 900, del cual es propietario actualmente.

Además de este jet, el actor cuenta con un Boeing 737-300 y otro jet ligero, un EclipseJet. En total, ha pilotado diecisiete aeronaves diferentes, siendo conocido por muchos como "el piloto privado con más experiencia del mundo". Muestra del amor que tiene por la aeronáutica es que su hijo mayor (ya fallecido, al igual que la esposa de Travolta) se llamaba Jett.

Travolta durante la ceremonia en la que John Travolta se convierte en "embajador general" de Qantas Airlines en la Terminal Imperial del aeropuerto de Los Ángeles (LAX) en Los Ángeles, California, Estados Unidos. WireImage

Travolta muestra el proceso para renovar su licencia

Para poder volar, eso sí, se necesita contar con un permiso y licencia de vuelo, algo que además debe renovarse de forma regular (como ocurre con el resto de vehículos), tal y como muestra el propio actor en un video compartido en sus redes sociales, donde acumula más de 110.000 'me gusta' y 2.700 comentarios.

"Un momento muy orgulloso en mi historia de la aviación. Para añadir a mis licencias 747 y 707, acabo de recibir mi licencia 737, así que solo comparto mi momento con vosotros", señala al inicio de la publicación, donde muestra visualmente cómo ha sido el vuelo.

Cabe destacar que el estadounidense, quien cuenta con 72 años y dispone incluso de una pista privada para sus aviones en su casa de Florida, no solo cuenta con licencia para el 737. También cuenta con otras válidas para el Dassault Falcon 900 o el Bombardier Global Express. Además de ello, el intérprete es embajador de la compañía aeronáutica Qantas desde el 2002.