¿El hijo menor de John Travolta es bisnieto de Elvis Presley? Las claves del escándalo de óvulos donados que tiene a Hollywood sumido en un galimatías

Benjamin Travolta, de 15 años, es el hijo pequeño del actor John Travolta y la fallecida actriz Kelly Preston. Hasta ahí, todo normal. Pero en estas últimas horas hemos sabido que su madre biológica podría ser la actriz Riley Keough, la hija mayor de Lisa Marie Presley y el músico Danny Keough y, por consiguiente, la nieta mayor de Elvis Presley y la actriz y empresaria Priscilla Presley. Concluyendo, el hijo menor del inolvidable protagonista de Grease es biznieto biológico del mítico Elvis Presley.

Todo este incomprensible galimatías se ha descubierto a partir de una demanda interpuesta por Brigitte Kruse y Kevin Fialko, exsocios comerciales de Priscilla Presley, la única mujer de Elvis Presley, contra Navarone García, hijo pequeño de Priscilla, por incumplimiento de contrato. Pues esa demanda ha desvelado una noticia que está dando la vuelta al mundo: "la actriz de Daisy Jones & The Six, de 36 años, donó sus óvulos a la estrella de Grease, de 71, para que él y su difunta esposa pudieran tener a su hijo Benjamin, quien ahora tiene 15 años", explica People.

Ha sido Michael Lockwood, exmarido de Lisa Marie y padre de Harper y Finley Lockwood, los dos hijos menores de la hija fallecida del Rey del Rock, el que entró en contacto con la abogada Kruse para negociar un acuerdo económico para él y sus hijos, desvelando que se encontraban en la "indigencia financiera". Para ello, contó a los abogados demandantes que la esposa de John Travolta no había podido tener hijos propios, y que Travolta y Preston habían usado los óvulos de Lisa Marie, su mujer, para conseguir el embarazo, aunque no se confirma que finalmente hubiesen conseguido convertirse en padres con ellos.

Años después, según el documento, Travolta se acercó a la familia nuevamente en 2010, un año después de la trágica muerte de su hijo Jett, pero ya no quería usar los óvulos de Lisa Marie porque "no querían 'óvulos con heroína' —conocidos eran los problemas de adicción a las drogas de la hija de Elvis—y orquestaron un acuerdo en el que Riley Keough le dio sus óvulos para que Kelly pudiera dar a luz a su hijo Ben Travolta". Por esa donación, la nieta de Elvis recibió un "viejo Jaguar" y entre 10.000 y 20.000 dólares.

En medio del escándalo, los abogados de Priscila Presley han reaccionado y han emitido un duro comunicado que ha sido recogido por TMZ. "Después de perder moción tras moción en este caso, y de intentar sin éxito que el abogado de Presley, Marty Singer, fuera descalificado para representarla en este asunto, Brigitte Kruse, Kevin Fialko y sus co-conspiradores han demostrado que no hay ningún listón demasiado bajo, ninguna línea ética que no estén dispuestos a cruzar en un esfuerzo por causar más dolor a Priscilla Presley y su familia”, señalan. "Estas recientes y escandalosas acusaciones no tienen absolutamente nada que ver con las acusaciones de este caso. La conducta de Kruse, Fialko y sus nuevos abogados (van por su cuarto equipo) es vergonzosa y sin duda será abordada en los tribunales", añadían anticipando nuevos capítulo de este extraño culebrón.