Más allá del 'meme', el 'look' con boina de John Travolta en Cannes tiene explicación

Además de por sentar precedentes en las que serán las cintas a tener en cuenta en la próxima temporada de premios, el festival de Cannes acapara las miradas a nivel internacional por su alfombra roja y los looks que eligen los actores, actrices y directores que desfilan por ella.

Fue el caso de Demi Moore y su llamativo "vestido confeti" con el que convirtió el festival en una auténtica fiesta, pero también el de John Travolta, que ha presentado su primera película como director, Ven a volar conmigo, con un llamativo look.

John Travolta en la premiere de 'Karma' en Cannes 2026. PLeSe

El que fuera protagonista de Grease o Fiebre del sábado noche lució un traje negro de tres piezas con camisa y corbata blancas que combinó con unas gafas de montura plateada y zapatos de vestir negros. Pero si algo llamó la atención de su look fue la boina color crema que llevaba en su cabeza ya que, además, era la segunda vez que optaba por ese complemento en Cannes.

El pasado sábado, durante la sesión de fotos con motivo del estreno de su cinta, Travolta lució otra boina, en este caso en color negro. Entonces optó por una camisa abotonada de terciopelo negro, pantalones negros y botas, así como gafas con la montura negra.

John Travolta en la premiere de 'Ven a volar conmigo' en Cannes 2026. WireImage

Lejos de ser una estrategia de method dressing, común en las presentaciones cinematográficas, en las que los actores y actrices extienden la temática de las películas hasta la alfombra roja como hemos visto con Zendaya en la premiere de The Drama o con Jenna Ortega en la promoción de Miércoles, la decisión de Travolta va más allá.

En una entrevista con CNN, el actor de 72 años aseguró que su estilismo tiene mucho que ver con la imagen de un director de cine clásico. "Los directores de la vieja escuela usaban boinas y gafas. Y pensé: ‘Eso es lo que hago", indicó.

Según contó, quería marcar la diferencia con su extensa carrera como actor. "Llevo más de 50 años haciendo películas, pero cuando miro hacia atrás, no puedo distinguir la diferencia entre los acontecimientos", señaló sobre la cantidad de presentaciones y alfombras rojas a sus espaldas.

"Esta vez soy el director, pero yo soy actor así que me dije: 'Interpreta el papel de director y parece un director de la vieja escuela', declaró Travolta, quien detalló que "buscó fotos" de cineastas talentosos que lo precedieron. Además, el actor ha sido galardonado con la Palma de Oro Honorífica en Cannes, algo que también quería recordar.

"Voy a interpretar el papel de director y, cuando mire hacia atrás diré: 'Ah, esa fue Ven a volar conmigo, eso fue en Cannes, ahí fue cuando gané la Palma de Oro'. Y lo recordaré con total claridad", señaló.

Además compartió en su cuenta de Instagram el agradecimiento por este reconocimiento: "¡Nunca me había sentido tan orgulloso de ganar un premio! Para mí, la Palma de Oro de Cannes siempre ha representado el arte en su máxima expresión. Es una experiencia que me llena de humildad".

Una película sobre aviación que también ha querido homenajear

Ven a volar conmigo cuenta entre su reparto con Ella Bleu Travolta, la hija del actor, por lo que ha hecho que se tome el proyecto aún más personal. La cinta aborda la historia de un joven entusiasta de los aviones Jeff y de su madre que, en plena edad dorada de la aviación se embarcan en un viaje sin billete de vuelta a Hollywood.

"Entre comidas de aerolínea, encantadoras azafatas, paradas inesperadas, compañeros de viaje insospechados y un emocionante atisbo de lo que oculta la primera clase, se desarrolla un trayecto mágico que marcará el rumbo futuro del muchacho", señala la sinopsis oficial.

De hecho, el propio Travolta quiso hacer su peculiar homenaje a la aviación llegando pilotando su propio avión a Cannes junto a su hija. "Señoras y señores, les habla su capitán. Nuestro vuelo de esta noche a Niza, Francia, durará ocho horas y 45 minutos. Relájense, disfruten del vuelo y les invito a que les invite a champán", se puede ver que dice Travolta en un vídeo compartido en sus redes sociales.