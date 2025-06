La Fiscalía reitera que Diddy manipulaba a exparejas para participar en maratones sexuales

La fiscalía en el juicio que se celebra en Nueva York contra el rapero Sean Combs, conocido como Diddy, insistió este jueves en sus alegatos finales en que el artista manipuló a una de sus exnovias, que testificó bajo el seudónimo de Jane, para hacerla participar en maratones sexuales con prostitutos.

"Esto no es un intento de criminalizar las relaciones disfuncionales o las preferencias sexuales no convencionales: Cassie y Jane (entonces parejas de Diddy) no deseaban tener sexo con prostitutos mientras Diddy miraba y se masturbaba", aseveró la fiscal adjunta, Christy Slavik, en una sala abarrotada de público y periodistas en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Diddy, vestido con un jersey blanco y pantalones caqui, escuchaba a la fiscal con la vista puesta al frente y solo reaccionaba para intercambiar notas con uno de sus abogados, Marc Agnifilo.

Slavik indicó al jurado que, tal y como las propias mujeres reconocieron en sus testimonios, en ocasiones ellas mismas accedieron e incluso propusieron estos encuentros sexuales, a los que Diddy llamaba 'freak offs' o 'noches de hotel'.

Por ello, la fiscal ordenó por primera vez al jurado que se centrase en tres acontecimientos narrados por Jane que probarían el cargo de tráfico sexual.

El primero se remonta a 2023, cuando, mientras viajaba a Nueva York para reunirse con Diddy, este le dijo que estaba preparando una "noche de hotel" con trabajadores sexuales masculinos: "Él sabía que la única manera de conseguir que Jane tuviera una 'noche de hotel' era engañándola", aseguró Slavik, que también se refirió al "bombardeo de amor" que ejerció Diddy contra la víctima al principio de su relación.

Ese mismo año, recordó la fiscal, Jane participó en otro de estos encuentros con tres prostitutos, días después de enviar a Diddy unos mensajes de texto en los que manifestaba su incomodidad con estos 'freak offs' y decía: "No soy un animal. No soy una estrella porno".

Mientras que el tercer caso habría ocurrido en junio de 2024, cuando, después de aplicarle una llave de estrangulamiento y golpearla brutalmente, Diddy le obligó a mantener relaciones íntimas con un trabajador de sexo mientras él se masturbaba.

Jane, incidió Slavik, le había dicho a Diddy que no quería participar en este encuentro.

En la primera parte de sus alegatos finales, la Fiscalía se centró en el cargo de asociación ilícita que enfrenta Combs, asegurando que el rapero fue líder de una empresa criminal con la que cometió secuestro, tráfico sexual y soborno, entre otros delitos.

Está previsto que la Fiscalía termine sus alegatos finales este jueves, mientras que mañana será el turno de la defensa. El rapero, que enfrenta cargos de tráfico sexual, asociación ilícita y transporte para ejercer el proxenetismo, decidió no testificar en su caso, pese a que, de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua.