Plumas, organza y tocados: Rosalía renueva el vestuario de 'Lux' con cuatro nuevos 'looks' 

Desfilamos Dior custom en el colmadón. Ya lo cantaban Rosalía y Tokischa en La combi Versace y así lo ha hecho la artista catalana este jueves en Boston, donde ha retomado su gira Lux después de posponer sus conciertos en Miami y Orlando por una emergencia familiar.

"Los seres queridos son lo primero", comentó Rosalía al público, agradeciendo a todos sus fans el amor y la comprensión que le han brindado estos días. El concierto no solo ha sido la vuelta a los escenarios de la artista tras la suspensión de los espectáculos, sino el inicio de la segunda etapa de la gira tras terminar las fechas en Europa.

La ocasión lo merecía y Rosalía tenía reservada una sorpresa a sus fans: nuevos looks para la mayoría de segmentos del concierto, todos hechos a medida para ella por el director creativo de Dior, Jonathan Anderson. La motomami es embajadora de la firma francesa desde mayo de 2024 y ha elegido la marca para algunas de sus grandes citas, además de sentarse en el front row de los desfiles.

Rosalía apareció sobre el escenario con un primer look diferente al habitual, formado por un maillot y un tutú rosa de Ann Demeulemeester. En su lugar, ha elegido un top con una falda de organza también a modo de tutú, con el medallón de Dior salpicado sobre las prendas.

En el tramo de Saoko y Berghain, la artista incorporó un vestido nuevo en color negro con fruncidos, drapeados y abullonado con una ligera cola en la parte posterior. Lo combinó con un tocado también de la firma francesa, similar a los que Anderson presentó en su primer desfile para Dior el pasado otoño.

El tercer estreno es un precioso vestido azul degradado elaborado en satén que lució en la parte del concierto en la que baja a la pista para cantar Dios es un stalker o La rumba del perdón.

Por último, la artista también renovó el vestuario del tramo final del concierto y eligió una nueva capa con plumas elaborada en gasa y organza que combinó con un nuevo short inspirado en el mítico vestido Junon de Dior, emulando pétalos o escamas con delicadas lentejuelas.

Además, para despedir el espectáculo con Magnolias, Rosalía lleva una capa diferente a la que había lucido hasta ahora en Europa, abotonada al cuello y con ligeros plisados.