Rosalía reaparece tras posponer sus conciertos y manda un emotivo mensaje: "Los seres queridos deben ser lo primero"

Rosalía ha vuelto este jueves a los escenarios después de verse obligada a posponer varios conciertos de su Lux Tour la semana pasada debido a una "emergencia familiar". La catalana no pudo llevar a cabo los tres conciertos que tenía previstos en Miami y Orlando y se vio obligada a volar a Barcelona.

"Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción", señaló la promotora en un comunicado. Este jueves, la artista ha vuelto a subirse a las tablas, concretamente en Boston, en el TD Arena donde dio comienzo la gira americana de este Lux Tour.

Durante su actuación, donde sorprendió con varios looks nuevos en canciones como Saoko y De Madrugá, Rosalía no quiso pasar por alto estos conciertos que se vieron obligados a posponerse y se sinceró con el público sobre esta situación, visiblmente emocionada.

Lo hizo durante el agradecimiento antes de cantar Mio Cristo, uno de los momentos más emotivos de esta gira, mientras uno de sus bailarines le colocaba el velo en la cabeza con el que interpreta esta canción.

"Es un viaje tan largo, largo para verlos a todos aquí. Es una sensación tan hermosa poder actuar para ustedes. Gracias por ser tan... Es un placer estar aquí", comenzó diciendo la catalana. "Lamentablemente, tuve que ausentarme la semana pasada. Gracias por la comprensión, por ser los primeros en venir hoy", continuó diciendo ante un público que no dejaba de apoyarla entre vítores.

La cantante aprovechó entonces para hacer un discurso sobre la familia y la importancia de compartir estos momentos. "Los seres queridos deben ser lo primero. Y creo que aquí estamos, que cuando algo inesperado y doloroso te sucede, puede ser difícil seguir adelante, pero realmente creo que hacer esto vale la pena. Algo que puedes llevar contigo", señaló. "Gracias por acompañarme, lo haré con todo el amor que tengo", concluyó la artista ante sus seguidores.

Tras esta parada en Boston, la artista actuará este sábado en Toronto (Canadá) para volver posteriormente a Estados Unidos, donde pasará durante todo el mes de junio y hasta el 6 de julio por distintas ciudades como Nueva York, Chicago, Houston o San Diego. Posteriormente, el Lux Tour continuará por Latinoamérica los meses de julio y agosto para finalizar el 3 de septiembre en Puerto Rico.