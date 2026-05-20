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7 parques espectaculares de España donde pasear es un placer en primavera
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Mountain trail number 3, in the Teide national park in Tenerife, Canary Islands, Spain. Europe.

7 parques espectaculares de España donde pasear es un placer en primavera

No será por falta de paraísos naturales, nuestro país cuenta con un patrimonio riquísimo de parajes situados desde en la alta montaña hasta en las profundidades del Mediterráneo, y que justo ahora están despertando.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
alt="alt="General views of the island of Tenerife. In the picture: tourists take pictures of the Teide volcano from the Minas de San Jose in Teide National Park, on January 13, 2026. (Photo by Stefano Nicoli/NurPhoto via Getty Images)""
  El Teide, el más visitado de EspañaEl Parque Nacional del Teide es el más visitado de España y es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Ver el Teide (de 3.718 metros) y el paisaje volcánico canario es ideal en primavera.NurPhoto via Getty Images
alt="alt="Flock of pink greater flamingos feeding in the marshes of Doñana National Park in Huelva, Andalusia, Spain""
  Los colores de Doñana, en su máximo esplendorRefugio de cientos de aves migratorias, como los flamencos, así como del lince ibérico, el Parque Nacional de Doñana, en Andalucía, reúne ecosistemas únicos. Hay que ir antes de que apriete el calor. Getty Images
alt="alt="Monfrague National Park, Spain - April 16, 2018: Tourists observed the vulture protection zone known as Salto del Gitano in the Monfrague National Park in the province of Caceres in Extremadura Spain""
  Monfragüe, paraíso entre águilas y cortados rocososPara amantes de la ornitología y de la naturaleza a lo grande están los famosos cortados rocosos del Parque Nacional de Monfragüe, en Cáceres. Se ven buitres negros, águilas, cigüeñas negras...Getty Images
alt="alt="Large panorama view of Embalse de Manzanar el Real or de Santillana and the small town of Manzanar el Real, taken from La Pedriza, wilderness area near Madrid in the Guadarrama mountain range (Sierra de Guadarrama).""
  Sierra del Guadarrama, el pulmón del centro de EspañaDel embalse de Manzanares el Real y La Pedriza a las cumbres de Siete Picos o la Mujer Muerta, la Sierra del Guadarrama, entre Madrid y Segovia, es el pulmón central del país, y que despierta ahora.Getty Images
alt="alt="A meadow of Asturias with Naranjo de Bulnes mountain in the background.""
  Los grandes macizos de los Picos de EuropaSi se busca una excursión para quitar la respiración, el Parque Nacional de los Picos de Europa (en Asturias, Cantabria y Castilla y León) es impresionante, sus grandes macizos, lagos y desfiladeros.Getty Images
alt="alt="Cabrera island situed in front of Majorca in Balearic Islands - Spain""
  Cabrera, un ecosistema bajo el mar y sobre la tierraSi el cuerpo ya te pide mar, vete al Archipiélago de Cabrera, en Baleares. Se trata de un ecosistema marítimo-terrestre virgen, con fondos marinos preciosos y una importante colonia de aves marinas.Getty Images
alt="alt="Spain, Pyrenees, Catalonia, Aiguestortes i Estany de Sant Maurici National Park, San Esperit lookout.""
  Para alta Montaña, la zona de los lagos de PirineosEl Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en Cataluña, es uno de los lugares más espectaculares de alta montaña de Pirineos. Con 200 lagos de origen glaciar entre bosques infinitos.Getty Images
Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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