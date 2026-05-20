Irán amenaza a Trump con "más sorpresas" militares si vuelve la guerra tras el ultimátum de EEUU

El buque Epaminondas, durante su incautación por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el estrecho de Ormuz, el 24 de abril de 2026.

La tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a dispararse después de que Teherán respondiera con una amenaza directa al nuevo ultimátum lanzado por Donald Trump. El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, advirtió este miércoles de que un regreso al conflicto traería consigo "más sorpresas" para el Ejército estadounidense.

El mensaje llega apenas horas después de que Trump revelara que estuvo "a una hora" de ordenar un nuevo ataque masivo contra Irán y asegurara que las Fuerzas Armadas de EEUU están preparadas para lanzar una ofensiva "a gran escala" en cualquier momento si fracasan las negociaciones nucleares.

Araqchí reaccionó compartiendo un informe del Congreso estadounidense que cifra en 42 las aeronaves militares dañadas total o parcialmente durante los ataques conjuntos de EEUU e Israel contra Irán, iniciados el pasado 28 de febrero. Según ese documento, las pérdidas ascenderían a unos 29.000 millones de dólares.

"Se confirma que nuestras poderosas Fuerzas Armadas son las primeras en derribar un promocionado F-35. Con las lecciones aprendidas y el conocimiento que adquirimos, el regreso a la guerra presentará muchas más sorpresas", escribió el ministro iraní en la red social X.

Conversaciones estancadas

La advertencia iraní se produce en pleno bloqueo diplomático. Aunque Teherán insiste en que no existe una solución militar al conflicto y defiende una salida negociada, las conversaciones llevan semanas estancadas. Irán acusa a Washington de enviar "mensajes contradictorios", mientras Trump endurece el tono día tras día.

El presidente estadounidense explicó el martes que decidió aplazar el ataque tras recibir presiones de varios aliados árabes del golfo Pérsico, entre ellos Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos, que le pidieron ganar tiempo para intentar cerrar un acuerdo.

Aun así, Trump volvió a insistir en que no permitirá que Irán consiga armamento nuclear. "Si tuvieran un arma nuclear, destruirían Israel rápidamente e irían detrás de Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos y todo Oriente Medio. Sería un holocausto nuclear", afirmó.

Mientras tanto, la República Islámica mantiene su rechazo a las condiciones impuestas por Washington para limitar el enriquecimiento de uranio y esta semana presentó una contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes, aunque su contenido no ha trascendido.