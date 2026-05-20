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Irán amenaza a Trump con "más sorpresas" militares si vuelve la guerra tras el ultimátum de EEUU
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Irán amenaza a Trump con "más sorpresas" militares si vuelve la guerra tras el ultimátum de EEUU

Teherán asegura que el conflicto dejó decenas de aeronaves estadounidenses dañadas y advierte de que ha aprendido nuevas lecciones militares mientras Trump mantiene preparado un ataque "a gran escala".

Israel Molina Gómez
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El buque Epaminondas, durante su incautación por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el estrecho de Ormuz, el 24 de abril de 2026.
El buque Epaminondas, durante su incautación por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el estrecho de Ormuz, el 24 de abril de 2026.Meysam Mirzadeh /Tasnim / WANA vía REUTERS

La tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a dispararse después de que Teherán respondiera con una amenaza directa al nuevo ultimátum lanzado por Donald Trump. El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, advirtió este miércoles de que un regreso al conflicto traería consigo "más sorpresas" para el Ejército estadounidense.

El mensaje llega apenas horas después de que Trump revelara que estuvo "a una hora" de ordenar un nuevo ataque masivo contra Irán y asegurara que las Fuerzas Armadas de EEUU están preparadas para lanzar una ofensiva "a gran escala" en cualquier momento si fracasan las negociaciones nucleares.

Araqchí reaccionó compartiendo un informe del Congreso estadounidense que cifra en 42 las aeronaves militares dañadas total o parcialmente durante los ataques conjuntos de EEUU e Israel contra Irán, iniciados el pasado 28 de febrero. Según ese documento, las pérdidas ascenderían a unos 29.000 millones de dólares.

"Se confirma que nuestras poderosas Fuerzas Armadas son las primeras en derribar un promocionado F-35. Con las lecciones aprendidas y el conocimiento que adquirimos, el regreso a la guerra presentará muchas más sorpresas", escribió el ministro iraní en la red social X.

Conversaciones estancadas

La advertencia iraní se produce en pleno bloqueo diplomático. Aunque Teherán insiste en que no existe una solución militar al conflicto y defiende una salida negociada, las conversaciones llevan semanas estancadas. Irán acusa a Washington de enviar "mensajes contradictorios", mientras Trump endurece el tono día tras día.

El presidente estadounidense explicó el martes que decidió aplazar el ataque tras recibir presiones de varios aliados árabes del golfo Pérsico, entre ellos Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos, que le pidieron ganar tiempo para intentar cerrar un acuerdo.

Aun así, Trump volvió a insistir en que no permitirá que Irán consiga armamento nuclear. "Si tuvieran un arma nuclear, destruirían Israel rápidamente e irían detrás de Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos y todo Oriente Medio. Sería un holocausto nuclear", afirmó.

Mientras tanto, la República Islámica mantiene su rechazo a las condiciones impuestas por Washington para limitar el enriquecimiento de uranio y esta semana presentó una contrapropuesta a través de mediadores paquistaníes, aunque su contenido no ha trascendido.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

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Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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