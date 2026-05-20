Desarrollan un músculo artificial inteligente que imita los sistemas biológicos de músculo y tendón para futuros robots humanoides

Mientras la inteligencia artificial aprende a pensar cada vez más como un humano, la robótica también empieza a moverse y “sentir” de una forma sorprendentemente similar a la nuestra. El último paso llega desde Corea del Sur, donde un grupo de investigadores ha desarrollado un músculo artificial inteligente capaz no solo de contraerse, sino también de percibir su propio movimiento y la fuerza que ejerce.

El avance ha sido desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional de Seúl (SNU), que han diseñado un sistema inspirado en el funcionamiento conjunto de músculos y tendones biológicos. A diferencia de los músculos artificiales tradicionales, este nuevo dispositivo combina movimiento y percepción en una sola estructura gracias a canales de metal líquido integrados en un material flexible. Esto permite que el músculo se contraiga mediante estímulos eléctricos mientras monitoriza en tiempo real la fuerza y el nivel de estiramiento.

El estudio, publicado en Advanced Materials y liderado por el profesor Yong-Lae Park, resulta clave para crear robots humanoides más precisos, adaptables y seguros en entornos reales. Según la propia SNU, los actuadores convencionales siguen arrastrando una limitación clave: separan la función de movimiento y la de detección, lo que obliga a añadir más componentes y complica el sistema. Por lo que este músculo artificial inteligente marca un antes y un después.

Un problema de calor acumulado

Este nuevo diseño se basa en elastómeros de cristal líquido (LCE) y combina la detección y la actuación en una sola estructura, lo que permite lo que los investigadores describen como inteligencia física. En la práctica, eso permite que el músculo se contraiga con estimulación eléctrica mientras registra su propio estado interno sin ayudas externas. Los investigadores lo demostraron en dedos y pinzas robóticas capaces de agarrar objetos con delicadeza y reconocer su rigidez y tamaño.

Al disponer dos músculos artificiales que trabajan en oposición, de forma similar a los músculos biológicos, el equipo logró un control del movimiento más rápido y preciso, incluyendo la contracción y la relajación. No obstante, durante los movimientos repetitivos, el calor puede acumularse dentro del músculo artificial, provocando desviaciones en la fuerza y reduciendo la precisión.

Para solucionarlo, los investigadores proponen métodos de enfriamiento más rápidos, como el uso de materiales más delgados, la incorporación de canales de enfriamiento integrados o incluso sistemas basados en módulos Peltier. Un enfriamiento más eficiente no solo estabilizaría el funcionamiento del músculo artificial, sino que también podría aumentar su velocidad de respuesta y mejorar la fiabilidad de su capacidad de detección.

Si consiguen resolver estos pequeños inconvenientes, este tipo de tecnología podría tener recorrido en robots humanoides, rehabilitación y asistencia médica. Esto no solo supone una mejora técnica, sino un cambio de paradigma en la forma en que las máquinas interactúan con el mundo físico. Robots más sensibles, autónomos y capaces de adaptarse a situaciones reales podrían dejar de ser una promesa lejana para convertirse en una herramienta cotidiana.