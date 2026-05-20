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Desarrollan un músculo artificial inteligente que imita los sistemas biológicos de músculo y tendón para futuros robots humanoides
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Desarrollan un músculo artificial inteligente que imita los sistemas biológicos de músculo y tendón para futuros robots humanoides

El avance combina movimiento y percepción en una sola estructura.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una mano robótica de inteligencia artificial y una mano humana
La robótica empieza a moverse y “sentir” de una forma sorprendentemente similar a la de los humanos.Getty Images

Mientras la inteligencia artificial aprende a pensar cada vez más como un humano, la robótica también empieza a moverse y “sentir” de una forma sorprendentemente similar a la nuestra. El último paso llega desde Corea del Sur, donde un grupo de investigadores ha desarrollado un músculo artificial inteligente capaz no solo de contraerse, sino también de percibir su propio movimiento y la fuerza que ejerce.

El avance ha sido desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional de Seúl (SNU), que han diseñado un sistema inspirado en el funcionamiento conjunto de músculos y tendones biológicos. A diferencia de los músculos artificiales tradicionales, este nuevo dispositivo combina movimiento y percepción en una sola estructura gracias a canales de metal líquido integrados en un material flexible. Esto permite que el músculo se contraiga mediante estímulos eléctricos mientras monitoriza en tiempo real la fuerza y el nivel de estiramiento.

El estudio, publicado en Advanced Materials y liderado por el profesor Yong-Lae Park, resulta clave para crear robots humanoides más precisos, adaptables y seguros en entornos reales. Según la propia SNU, los actuadores convencionales siguen arrastrando una limitación clave: separan la función de movimiento y la de detección, lo que obliga a añadir más componentes y complica el sistema. Por lo que este músculo artificial inteligente marca un antes y un después.

Un problema de calor acumulado

Este nuevo diseño se basa en elastómeros de cristal líquido (LCE) y combina la detección y la actuación en una sola estructura, lo que permite lo que los investigadores describen como inteligencia física. En la práctica, eso permite que el músculo se contraiga con estimulación eléctrica mientras registra su propio estado interno sin ayudas externas. Los investigadores lo demostraron en dedos y pinzas robóticas capaces de agarrar objetos con delicadeza y reconocer su rigidez y tamaño.

Al disponer dos músculos artificiales que trabajan en oposición, de forma similar a los músculos biológicos, el equipo logró un control del movimiento más rápido y preciso, incluyendo la contracción y la relajación. No obstante, durante los movimientos repetitivos, el calor puede acumularse dentro del músculo artificial, provocando desviaciones en la fuerza y reduciendo la precisión.

Para solucionarlo, los investigadores proponen métodos de enfriamiento más rápidos, como el uso de materiales más delgados, la incorporación de canales de enfriamiento integrados o incluso sistemas basados en módulos Peltier. Un enfriamiento más eficiente no solo estabilizaría el funcionamiento del músculo artificial, sino que también podría aumentar su velocidad de respuesta y mejorar la fiabilidad de su capacidad de detección.

Si consiguen resolver estos pequeños inconvenientes, este tipo de tecnología podría tener recorrido en robots humanoides, rehabilitación y asistencia médica. Esto no solo supone una mejora técnica, sino un cambio de paradigma en la forma en que las máquinas interactúan con el mundo físico. Robots más sensibles, autónomos y capaces de adaptarse a situaciones reales podrían dejar de ser una promesa lejana para convertirse en una herramienta cotidiana.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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