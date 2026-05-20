Rachel, estadounidense que lleva 7 años viviendo en España, visita un supermercado en EEUU y reconoce: "Me siento más protegida en España"

Lo que empezó como un simple recorrido por un supermercado estadounidense acabó convirtiéndose en toda una reflexión sobre alimentación, salud y diferencias culturales entre Estados Unidos y España.

La creadora de contenido Rachel, estadounidense que lleva siete años viviendo en España, ha publicado un vídeo en YouTube en el que analiza precios, productos y hábitos de consumo durante una visita a un supermercado de EEUU. Pero hay un momento concreto del vídeo que está generando especialmente comentarios.

Sucede alrededor del minuto 10:30, cuando empieza a comparar la diferencia entre productos convencionales y productos orgánicos en la carne y el pollo. Ahí, Rachel se sorprende por el enorme salto de precio entre unos y otros y lanza una frase muy clara sobre su vida en España.

"Yo me siento muy protegida ahí", asegura al hablar de la regulación alimentaria europea.

"La Unión Europea prohíbe muchísimas más cosas"

Durante esa parte del vídeo, Rachel explica que en Estados Unidos muchos productos utilizan etiquetas como "all natural" aunque sigan incluyendo elementos que en Europa están mucho más regulados.

"Lo de 'all natural' es marketing engañoso", comenta mientras enseña diferentes bandejas de carne en el supermercado.

La creadora señala que en EEUU los productos sin antibióticos ni hormonas suelen costar "el doble o el triple", algo que le llama especialmente la atención después de años viviendo en España.

Y es entonces cuando llega la comparación más directa.

"La Unión Europea prohíbe muchísimas cosas más que en Estados Unidos", afirma.

Rachel pone incluso un ejemplo muy concreto: Costco. Según explica, muchos productos estadounidenses ni siquiera pueden venderse directamente en España y necesitan versiones adaptadas para cumplir la normativa europea.

Del queso manchego al miedo por los tiroteos

El vídeo mezcla constantemente sorpresa, humor y choque cultural.

Rachel se queda impactada con los precios de productos como los huevos, el queso manchego o los yogures, que considera mucho más caros que en España. También bromea con el aspecto "radioactivo" de algunas bebidas y refrescos estadounidenses.

Pero hay otro momento que también llama mucho la atención.

Mientras graba dentro del supermercado, se escucha un grito de fondo y Rachel reacciona visiblemente nerviosa.

"Tengo miedo. Han pasado muchos tiroteos en supermercados", comenta antes de tranquilizarse al comprobar que no ocurría nada grave.

La creadora reconoce además que, pese a estar en su propio país, siente continuamente "choques culturales" después de tantos años viviendo en España.

Entre otras diferencias, menciona las bolsas de plástico, el agua embotellada, las propinas obligatorias o la temperatura extremadamente fría de muchos establecimientos estadounidenses.

Y aunque admite que hay cosas que le siguen sorprendiendo para bien, especialmente los precios de la gasolina, la conclusión que deja sobre alimentación y regulación sanitaria es bastante clara: en España siente más confianza y más protección como consumidora.