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Rachel, estadounidense que lleva 7 años viviendo en España, visita un supermercado en EEUU y reconoce: "Me siento más protegida en España"
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Rachel, estadounidense que lleva 7 años viviendo en España, visita un supermercado en EEUU y reconoce: "Me siento más protegida en España"

La creadora de contenido compara productos, precios y normativas entre ambos países y termina dejando una reflexión que ha llamado mucho la atención en redes.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Una mujer en un supermercado

Lo que empezó como un simple recorrido por un supermercado estadounidense acabó convirtiéndose en toda una reflexión sobre alimentación, salud y diferencias culturales entre Estados Unidos y España.

La creadora de contenido Rachel, estadounidense que lleva siete años viviendo en España, ha publicado un vídeo en YouTube en el que analiza precios, productos y hábitos de consumo durante una visita a un supermercado de EEUU. Pero hay un momento concreto del vídeo que está generando especialmente comentarios.

Sucede alrededor del minuto 10:30, cuando empieza a comparar la diferencia entre productos convencionales y productos orgánicos en la carne y el pollo. Ahí, Rachel se sorprende por el enorme salto de precio entre unos y otros y lanza una frase muy clara sobre su vida en España.

"Yo me siento muy protegida ahí", asegura al hablar de la regulación alimentaria europea.

"La Unión Europea prohíbe muchísimas más cosas"

Durante esa parte del vídeo, Rachel explica que en Estados Unidos muchos productos utilizan etiquetas como "all natural" aunque sigan incluyendo elementos que en Europa están mucho más regulados.

"Lo de 'all natural' es marketing engañoso", comenta mientras enseña diferentes bandejas de carne en el supermercado.

La creadora señala que en EEUU los productos sin antibióticos ni hormonas suelen costar "el doble o el triple", algo que le llama especialmente la atención después de años viviendo en España.

Y es entonces cuando llega la comparación más directa.

"La Unión Europea prohíbe muchísimas cosas más que en Estados Unidos", afirma.

Rachel pone incluso un ejemplo muy concreto: Costco. Según explica, muchos productos estadounidenses ni siquiera pueden venderse directamente en España y necesitan versiones adaptadas para cumplir la normativa europea.

Del queso manchego al miedo por los tiroteos

El vídeo mezcla constantemente sorpresa, humor y choque cultural.

Rachel se queda impactada con los precios de productos como los huevos, el queso manchego o los yogures, que considera mucho más caros que en España. También bromea con el aspecto "radioactivo" de algunas bebidas y refrescos estadounidenses.

Pero hay otro momento que también llama mucho la atención.

Mientras graba dentro del supermercado, se escucha un grito de fondo y Rachel reacciona visiblemente nerviosa.

"Tengo miedo. Han pasado muchos tiroteos en supermercados", comenta antes de tranquilizarse al comprobar que no ocurría nada grave.

La creadora reconoce además que, pese a estar en su propio país, siente continuamente "choques culturales" después de tantos años viviendo en España.

Entre otras diferencias, menciona las bolsas de plástico, el agua embotellada, las propinas obligatorias o la temperatura extremadamente fría de muchos establecimientos estadounidenses.

Y aunque admite que hay cosas que le siguen sorprendiendo para bien, especialmente los precios de la gasolina, la conclusión que deja sobre alimentación y regulación sanitaria es bastante clara: en España siente más confianza y más protección como consumidora.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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