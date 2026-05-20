El presidente de una de las mayores consultoras inmobiliarias del mundo lanza un aviso sobre la vivienda: "Madrid puede ser un problema para los madrileños"

Manifestación por la vivienda en Madrid, celebrada el pasado mes de febrero de 2025.

Christian Ulbrich lleva años viendo cómo se mueve el mercado inmobiliario en medio planeta. Y precisamente por eso su diagnóstico sobre lo que está ocurriendo con la vivienda en España -y especialmente en Madrid- no pasa desapercibido.

El presidente y consejero delegado global de JLL, una de las mayores consultoras inmobiliarias del mundo, ha dejado una frase demoledora en una entrevista con 'El País': "Lo que se construye hoy va a la venta o alquiler de personas con recursos elevados".

Ulbrich, que dirige una compañía presente en más de 80 países y que maneja algunas de las grandes operaciones inmobiliarias internacionales, considera que el problema de acceso a la vivienda ya no es algo exclusivo de España.

"No diría que es un problema español o europeo. Ocurre en todo el mundo", asegura.

"El éxito de Madrid puede ser algo negativo"

El directivo alemán reconoce además que Madrid vive un momento de enorme atractivo internacional para la inversión inmobiliaria, hasta el punto de haberse convertido ya en la segunda ciudad europea por volumen de transacciones, solo por detrás de Londres. Barcelona aparece también en el top 10 continental.

Pero ese éxito, advierte, tiene una cara mucho menos amable para quienes viven allí.

"El éxito inmobiliario de Madrid puede ser algo negativo para los madrileños, porque vivir es más caro", señala.

Según explica, el enorme interés del capital extranjero, el crecimiento demográfico y la llegada de inmigración están empujando todavía más los precios.

Y ahí aparece uno de los grandes problemas que plantea: construir vivienda asequible se ha vuelto cada vez más difícil.

El gran problema, según él

"Construir es caro", resume Ulbrich, que cree que la mayoría de promociones terminan orientadas inevitablemente hacia compradores o inquilinos con capacidad económica alta.

Por eso defiende que los gobiernos deberían intervenir más directamente en el acceso a la vivienda.

Su propuesta pasa por impulsar grandes desarrollos residenciales con ayudas públicas destinadas a facilitar la compra de vivienda a familias con menos recursos.

El objetivo, según explica, no es solo resolver el problema actual de acceso a la vivienda, sino también evitar futuras situaciones de pobreza en la jubilación.

La advertencia sobre las pensiones

Ulbrich vincula directamente vivienda y sistema de pensiones.

El presidente de JLL cree que llegar a la jubilación viviendo de alquiler puede convertirse en un enorme problema para millones de personas en Europa.

"Cuando están jubilados y tienen una pensión muy pequeña, el alquiler sigue subiendo y es una parte muy importante de los gastos", explica.

Por eso defiende aumentar al máximo posible el número de propietarios de vivienda mediante subsidios públicos o préstamos blandos respaldados por el Estado.

Y pone incluso un ejemplo concreto: Singapur, donde gran parte de la vivienda está impulsada por desarrollos públicos con precios regulados y ayudas a compradores.

Mientras tanto, reconoce que el capital internacional sigue mirando a España con enorme interés precisamente por esa escasez de vivienda que, según admite, "inevitablemente va a llevar a alquileres más altos".