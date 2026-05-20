La imputación de Zapatero salta a la prensa internacional mientras líderes y gobiernos evitan pronunciarse

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra ya ha cruzado fronteras. Y de qué manera.

En apenas unas horas, algunos de los principales medios internacionales han colocado la investigación judicial contra el expresidente español en sus portadas digitales o secciones de política internacional, presentando el caso como una auténtica bomba institucional para el Gobierno de Pedro Sánchez y para el PSOE.

Aunque por el momento no han trascendido declaraciones oficiales de grandes líderes europeos o presidentes extranjeros sobre la imputación -algo lógico por la sensibilidad diplomática del asunto y por tratarse de un procedimiento judicial en curso-, el impacto mediático internacional sí está siendo enorme.

Especialmente porque muchos medios extranjeros subrayan un dato que consideran histórico: es la primera vez desde la restauración democrática en España que un expresidente del Gobierno es investigado formalmente por corrupción.

El caso ya aparece en Washington, Londres o Roma

Uno de los medios más contundentes ha sido The Times, que ha dedicado una amplia pieza a la dimensión internacional de la investigación, poniendo el foco en las conexiones empresariales, los presuntos delitos de blanqueo y las relaciones con Venezuela alrededor del rescate de Plus Ultra.

The Guardian también ha llevado el asunto a su cobertura internacional, describiéndolo como un golpe político de enorme calado para el entorno de Pedro Sánchez y remarcando la dimensión inédita de la investigación judicial.

En Estados Unidos, The Washington Post publicó una información basada en cables internacionales en la que resume las acusaciones contra Zapatero y destaca el terremoto político provocado en España.

Financial Times, por su parte, ha incidido especialmente en las implicaciones económicas y políticas del caso Plus Ultra, mientras Euronews lo presenta como parte de la creciente presión judicial y política que rodea al Ejecutivo español.

Y en Italia, La Repubblica ha sido especialmente gráfica al definir la investigación como "un ataque al corazón del sanchismo", al considerar a Zapatero uno de los grandes apoyos políticos e ideológicos del actual presidente del Gobierno.

Sin reacciones oficiales internacionales… por ahora

Pese al enorme eco mediático, por ahora no han aparecido declaraciones públicas de presidentes, primeros ministros o grandes líderes europeos pronunciándose directamente sobre la imputación de Zapatero.

La dimensión internacional está siendo, sobre todo, mediática y analítica.

Fuera de España, el enfoque dominante no está tanto en la pelea partidista nacional como en el impacto institucional del caso: un expresidente investigado por presunto tráfico de influencias, blanqueo y organización criminal vinculados al rescate de una aerolínea financiada con dinero público.

Muchos análisis extranjeros conectan además la causa judicial con el momento político que atraviesa Pedro Sánchez y con otros escándalos recientes que afectan al entorno socialista. Politico, por ejemplo, interpreta la imputación como un nuevo elemento de desgaste para un Gobierno que ya vive bajo fuerte presión política y judicial.

Un caso seguido con enorme atención fuera de España

La repercusión internacional tiene además un elemento añadido: Zapatero es una figura muy conocida fuera de España, especialmente en América Latina y en determinados círculos diplomáticos europeos.

Su papel como mediador en Venezuela, sus contactos internacionales y su presencia habitual en foros internacionales explican que la noticia haya tenido un eco inmediato fuera del país.

Mientras tanto, en España siguen acumulándose las reacciones políticas internas. El PP habla ya de "escándalo histórico", el Gobierno mantiene su respaldo al expresidente y figuras como Mercedes Milá o Pablo Iglesias han salido públicamente en su defensa.