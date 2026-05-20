Este helado "divino" está arrasando en Sevilla: "Seguro que sabe a gloria"

Hay una heladería en Sevilla que ofrece a sus clientes un helado muy particular. Se trata de un homenaje a María Auxiliadora, una creación de Conso García Ortega, de la Heladería L'Plaza.

"Estamos el mes de María Auxiliadora, empezaba la novena y se me ocurrió que, si está el sabor dulce de leche, el de galleta María, ¿por qué hay un sabor de María Auxiliadora?", ha contado esta maestra heladera en Gastro Explores, el programa de la Cadena SER.

Este helado tan especial tiene un sabor "a cielo". Según la heladera de la Heladería L'Plaza tiene "un sabor dulce, con nada, una pasta de fresa... el azul del cielo... un helado dulce". El helado de María Auxiliadora se está vendiendo muy bien y se mantendrá "mientras guste".

La Heladería L'Plaza, en Utrera, ha publicado un vídeo en TikTok donde muestra este helado. Una iniciativa de su hija y de los jóvenes que trabajan con ella, que la animaron a subir contenido.

La maestra heladera ha contado que los comentarios que le están llegando "son muy graciosos", porque le piden nuevos sabores y además que teorizan sobre cómo estará este helado: "Seguro que sabe a gloria" o "Por cada cucharada, un Ave María".

¿Quién es María Auxiliadora?

María Auxiliadora (o Nuestra Señora Auxiliadora de los Cristianos) es una advocación de la Virgen María muy venerada dentro de la Iglesia católica.

El título "Auxiliadora" significa "la que ayuda" o "la que socorre", destacando su papel como protectora y apoyo de los cristianos.

Esta devoción se remonta a los primeros siglos del cristianismo, cuando los fieles invocaban a María como ayuda en tiempos de dificultad.

Se popularizó especialmente gracias a San Juan Bosco, fundador de los Salesianos en el siglo XIX, quien promovió mucho el culto a María Auxiliadora y la consideraba protectora de su obra educativa.