Feijóo reitera sus mentiras sobre el 'caso Pegasus'

Llueve sobre mojado, mentira sobre mentira. Después de que la periodista de TVE Silvia Intxaurrondo pusiera freno a sus afirmaciones falsas sobre las pensiones, este martes Alberto Núñez Feijóo, candidato del PP a la presidencia del Gobierno, se ha vuelto a enredar, en esta ocasión a propósito del 'caso Pegasus', según informa la Cadena SER.

La primera falsedad de Feijóo con este tema llegó en el cara a cara que mantuvo con el candidato socialista, Pedro Sánchez, el lunes de la semana pasada. Entonces, el gallego acusó a Sánchez de que el juez había archivado el caso de espionaje debido a la falta de colaboración por parte de su Gobierno.

Esta primera afirmación también fue desmentida por Intxaurrondo el lunes, y Feijóo reconoció su error y afirmó que todo se debía a que lo había leído en un "teletipo" de una agencia de noticias. En la actualidad, el citado teletipo no ha aparecido en ninguna de las principales agencias de prensa, como también le señaló Intxaurrondo.

Sin embargo, eso fue el lunes, y este martes el popular ha vuelto a la carga con una nueva información incorrecta en el programa Espejo Público. El popular ha afirmado, apunta la Cadena SER, que el juez del 'caso Pegasus', José Luis Calama, sostiene en su auto “que lo lógico es que la abogacía del Estado y el Gobierno español hubiesen interpelado a Israel para que prestase más información y más colaboración con la justicia española”, introduciendo la idea de que el archivo tuvo que ver en parte con la inacción del Gobierno de Sánchez.

Pero no. La emisora, que ha tenido acceso al auto judicial del archivo, afirma que el magistrado no reprende al Gobierno, como afirma Feijóo, por no haber tomado cartas en el asunto para resolver la falta de colaboración de Israel, donde nace el programa de espionaje Pegasus. Al contrario, Calama expresa que el archivo se debe a lo que ya se conocía, la falta de cooperación del Estado hebreo.

Calama afirma que, tras iniciar la investigación, no ha podido avanzar más, razón principal por la que se produce el archivo. El detalle no es menor, ya que la conclusión es que no existen reproches al Ejecutivo por no usar la vía diplomática, sino que le señala que a partir de este momento puede optar por esa vía.

El Gobierno sí colabora con el juez

De hecho, el tema va un poco más allá. No es que no exista la falta de colaboración ni acción por parte del Gobierno, sino que es el propio juez el que se refiere, a lo largo de 15 páginas, a la colaboración del Ejecutivo de Sánchez a la hora de tramitar las cuatro comisiones rogatorias remitidas a Israel, así como la desclasificación de los documentos oficiales requeridos por el juzgado.

Respecto a esa posibilidad apuntada por el juez de abrir a partir de ahora la vía diplomática para obtener la información de Israel, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha declarado a la SER que la diplomacia española está a la “total disposición del magistrado para todo aquello que necesite y disponga”. Exteriores puntualiza que hasta el momento no ha recibido solicitud alguna del juez respecto a Israel.