Pedro Sánchez y los últimos Jedi: socios al acecho, Feijóo a la ofensiva y la lección final del 'Manual de resistencia'

Cuenta Star Wars que la corrupción fue el veneno que terminó por derribar a la República, dejando abiertas las puertas para que el Imperio y el lado oscuro se infiltraran en las instituciones hasta adueñarse de ellas. Ese es el paralelismo que está erosionando al Gobierno en las últimas semanas, especialmente tras la condena al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años de prisión. No se trata de una resolución judicial cualquiera: supone la caída de uno de los hombres más influyentes de la política española reciente. El mismo que se subió al Peugeot junto a Pedro Sánchez para reconquistar la secretaría general del partido; quien pilotó la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de La Moncloa y quien ocupó algunos de los puestos de mayor relevancia tanto en el Ejecutivo como en la formación del puño y la rosa.

El contexto judicial envuelve cada rincón de la actualidad política. Este miércoles, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, está citada para entregar su pasaporte al juez Juan Carlos Peinado, mientras el propio magistrado afronta un expediente disciplinario abierto por el Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, unas horas antes, el foco se encuentra en el Congreso de los Diputados, donde Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo protagonizarán el enfrentamiento parlamentario más esperado de las últimas semanas. Hasta ahora, el presidente apenas ha resumido su estrategia en una frase: seguirá adelante "pese a las piedras en el camino". Una idea que inevitablemente recuerda a Luke Skywalker cuando, en Los últimos Jedi, explica a Rey que "la Fuerza no consiste solo en levantar piedras". Porque, al fin y al cabo, la verdadera prueba no es mover obstáculos, sino sobrevivir a ellos.

Para los lectores más perspicaces, es de sobra conocido que el lodo será el principal protagonista del duelo de esta sesión parlamentaria, donde las puñaladas transformadas en casos de corrupción volarán de una bancada a otra. Pero más allá del duelo entre Gobierno y oposición, habrá otros actores con menos minutos en pantalla, aunque decisivos para el desenlace político. Como recordaría el maestro Yoda: "El tamaño no importa. Mírame a mí. ¿Por mi tamaño me juzgas?".

"Este es el camino"

El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Europa Press via Getty Images

Durante buena parte de la legislatura, la voz más influyente de la izquierda ajena al Gobierno ha sido Gabriel Rufián. El portavoz de Esquerra Republicana ha repetido en numerosas ocasiones que hará "todo lo posible" para impedir que PP y Vox lleguen al Consejo de Ministros. Sin embargo, la sucesión de escándalos judiciales también ha endurecido su discurso contra La Moncloa. Si en un primer momento reaccionó a la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con un contundente "si esto es cierto, es una mierda", ahora su crítica trasciende los tribunales y se centra en la acción política.

"Gobernar es legislar, no resistir", escribió recientemente en redes sociales. Su reproche no se dirige únicamente a las investigaciones judiciales, sino a la sensación de parálisis legislativa. "Vivienda, vivienda y más vivienda" se ha convertido en su principal exigencia. Si nada cambia, Esquerra mantendrá la presión: reclamar más medidas sociales, denunciar la corrupción y, al mismo tiempo, asumir que entregar el Gobierno a una alianza entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal tampoco forma parte de sus planes ni es una opción. En cierto modo, Rufián adopta la filosofía de un mandaloriano: avanzar por un camino propio sin integrarse plenamente en ninguno de los dos grandes bloques priorizando los derechos sociales. "Sé que el PSOE me lo va a poner muy difícil", es 'el camino' que lleva asumiendo tiempo el portavoz republicano.

"El miedo lleva al lado oscuro"

La portavoz de Junts, Miriam Nogueras. Europa Press via Getty Images

Dos partidos han modificado especialmente su posición durante las últimas semanas. Tanto el PNV como Junts sostienen que Pedro Sánchez debería adelantar las elecciones. La combinación entre la creciente presión judicial y la dificultad para construir mayorías parlamentarias alimenta esa tesis. Además, desde un punto de vista electoral, ambos necesitan mantener distancia tanto con el PSOE como con el PP para preservar su espacio político frente a sus respectivos competidores.

Los nacionalistas vascos y los independentistas catalanes insisten en que no mantienen contactos con el Partido Popular y comparten una misma línea roja: Vox. Sin embargo, tampoco parecen dispuestos a precipitar la caída del Ejecutivo, salvo que Sánchez optara por someterse a una cuestión de confianza, una posibilidad que Junts intentó impulsar sin éxito. Como advertía Yoda, "el miedo lleva al lado oscuro". Ninguno de estos partidos parece dispuesto a abrazar al Gobierno, pero tampoco quiere facilitar un Ejecutivo encabezado por Feijóo con el apoyo de Vox. De momento, la estrategia pasa por endurecer el discurso mientras esperan el siguiente movimiento sobre el tablero, cuyo botón de activación está en la mesa de Pedro Sánchez.

La línea de los Presupuestos

Mertxe Aizpurua, en el Congreso Paul Hanna vía Getty Images

Más allá del enfrentamiento parlamentario de este miércoles, la siguiente gran prueba para el Gobierno llegará con los Presupuestos Generales del Estado. La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, considera que las elecciones deberían celebrarse en 2027 e incluso no descarta hacerlas coincidir con los comicios autonómicos y municipales. Sin embargo, rechaza utilizar los casos de corrupción como argumento para abrir la puerta a una alternativa formada por PP y Vox.

"Reconozco que parece difícil aprobarlos, pero hay que intentarlo", afirmaba recientemente en una entrevista en Radio Nacional. Al mismo tiempo, admitía que, si finalmente no hubiera cuentas públicas, lo lógico sería disolver las Cortes y convocar elecciones. "No nos habría importado el superdomingo", añadía al referirse a la posibilidad de hacer coincidir las distintas citas electorales. Todo parece encasillarse en el mismo plan que lleva tiempo diseñando Sánchez y que ninguno de los grupos parlamentarios parece cambiar su hoja de ruta.

"Entrénate para dejar ir todo lo que temes perder"



Sánchez y Feijóo en el Congreso. SOPA Images

La filosofía de la Orden Jedi siempre sostuvo que el miedo es el primer paso hacia el lado oscuro y por ello había que perderlo. Da la impresión de que Pedro Sánchez ha hecho de esa máxima una guía política. Ni las imputaciones, ni las investigaciones, ni las condenas que afectan a personas de su entorno han alterado su hoja de ruta. Sin embargo, fuera de los muros de La Moncloa, el escenario es mucho más complejo: la mayoría de la investidura lleva meses resquebrajándose, los casos de corrupción ya han desembocado en condenas trascendentales y los últimos resultados autonómicos han dejado algunos de los peores balances electorales del PSOE en los respectivos territorios.

Aun así, el mensaje transmitido desde la dirección socialista sigue siendo el mismo: Presupuestos este año, elecciones en 2027. El debate de este miércoles es, para Sánchez, otra batalla más dentro de una guerra de desgaste; otro duelo frente a Feijóo y otro verano en el que intentará rebajar la temperatura política acomodando el escenario para que, tan sólo en el momento oportuno, desate el envite electoral.

Quizá estemos asistiendo al último episodio del Manual de resistencia. O quizá aún quede un giro de guion digno de George Lucas. Porque el presidente sabe que la mayoría de sus socios difícilmente asumirían el coste político de facilitar un Gobierno en el que Vox tuviera influencia, mientras el Partido Popular tampoco parece dispuesto, por ahora, a activar una moción de censura sin apoyos suficientes. Sánchez comparece así ante el Congreso consciente de que recibirá una intensa ofensiva por parte de la oposición, pero convencido de que, por improbable que parezca, la legislatura sigue teniendo vida.