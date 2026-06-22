Rufián se hace eco de la sentencia del Supremo a Ábalos y deja esta reflexión al Ejecutivo: "Gobernar es legislar no resistir"

Las reacciones a la sentencia del Tribunal Supremo no han tardado en llegar por todos los flancos políticos. En este caso, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Rufián pide a Oltra aprovechar la "oportunidad histórica" para unir a la izquierda y llama a abandonar las "diferencias"

después de conocer la decisión unánime de la Sala de lo Penal que ha condenado al exministro de Transportes José Luis Ábalos a 24 años, a su exasesor Koldo García a 19 y al empresario Víctor de Aldama a cuatro y medio por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

"Lo de Aldama es un mensaje para Julio Martínez, Leire Díez y otros: Si 'colaboras' libras", ha introducido el político haciendo referencia a la decisión del Alto Tribunal que considera que la colaboración de Aldama ha sido especialmente decisiva para avanzar en la investigación y que no ha buscado en ningún momento exculparse. Es por ello que el empresario no tendrá que cumplir condena, tan sólo un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

"Concretamente, 3 años menos por cada programa en Horizonte", ha expresado Rufián a través de sus redes sociales criticando la aparición de Aldama en diferentes medios de comunicación a lo largo de los últimos meses, en este caso y concretamente en el programa de Cuatro e Iker Jiménez.

Sin embargo, la reflexión del portavoz de Esquerra Republicana no se queda en la sentencia emitida por el Tribunal Supremo, sino que plantea una tesis que lleva defendiendo las últimas semanas.

"Dicho esto, ¿aguantar para qué? ¿qué contenido tiene lo que queda de legislatura?", se pregunta Rufián ante la situación delicada tanto a nivel parlamentario como judicial que atraviesa en estos momentos el Gobierno de coalición.

El portavoz se ha personado en las últimas semanas como posible alternativa de la izquierda alternativa llevando a cabo diferentes encuentros a lo largo del país: el primero en Madrid, con Emilio Delgado; el segundo en Barcelona, con Irene Montero; y, el más reciente, con Mónica Oltra, en Valencia.

"Gobernar es legislar no resistir", ha concluido Gabriel Rufián en redes sociales ante una de las sentencias más demoledoras para el Gobierno en el momento más delicado de legislatura.