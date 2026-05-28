PNV y Junts, los funambulistas del final de la legislatura: ambos apuntan al adelanto electoral ante los escándalos del PSOE 

Cualquier movimiento es delicado a falta de un año como máximo para las próximas elecciones generales. Ante esta situación, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts se encuentran cuales funambulistas caminando por la cuerda floja. Por un lado, ambos rechazan un hipotético gobierno de Partido Popular con Vox, por otro, ninguno se puede mostrar satisfecho con los escándalos judiciales que rodean al Partido Socialista. Es por ello que en las últimas horas la posición de los partidos nacionalistas tratan de transitar por un limbo difícil de explorar.

"La legislatura ha llegado a su fin y el interés general demanda elecciones antes de que termine 2026", ha asegurado Aitor Esteban, presidente de la formación vasca, este jueves ante las últimas informaciones judiciales después de que este miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entrase en Ferraz por el caso de Leire Díez. "Corresponde al presidente del Gobierno la disolución de las Cortes", ha apuntado el líder del PNV ante los medios de comunicación para incentivar el adelanto electoral. "Esto no puede seguir", ha apuntado.

"La legislatura está bloqueada, sin presupuestos y en un ambiente político dominado por cada vez más casos judiciales. No es responsable hacer como el avestruz", se ha reafirmado Esteban.

Una posición similar a la que lleva manteniendo semanas Junts y de la que se ha reiterado este jueves después de que la portavoz de la formación independentista, Miriam Nogueras, haya apuntado a que "las causas judiciales que apuntan al PSOE no son ningún invento". "Nos parece grabe", ha asegurado en Catalunya Ràdio.

"El independentismo ha sido víctima de lawfare, que ocurre cuando se inventan pruebas y situaciones. Sin embargo, en este caso hay indicios claros de presuntos delitos", ha dicho.

"Son temas que existen. No hay ningún invento en las pruebas que están saliendo. La sombra de la corrupción en la izquierda española y en la derecha española ha estado siempre. El reino de España se debate toda la vida entre la corrupción del bloque de derechas y el de izquierdas", se ha reafirmado Nogueras que ha pedido explicaciones tanto al PSOE como a al líder del PSC y president de la Generalitat, Salvador Illa.

Elecciones, sí; moción de censura, no

Pese a todo, ni el partido catalán ni el vasco parecen estar dispuestos a apoyar una hipotética moción de censura del Partido Popular. "No la contemplamos", ha dicho Aitor Esteban al ser preguntado por los medios de comunicación sobre el escenario al que puede recurrir Alberto Núñez Feijóo para terminar con la legislatura. A ese respecto, los populares siguen insistiendo en que todavía no cuentan con la mayoría suficiente ya que lo que dicen los socios que apoyan al Gobierno es que no están dispuestos a que salga adelante. "No renunciamos a ningún escenario", ha dicho el portavoz Borja Sémper este jueves en una entrevista en Telecinco.

Junts mantiene una posición similar a la del PNV e incluso asegura que el Partido Popular no les habría sondeado para una moción de censura. Miriam Nogueras ha apuntado a que "de hecho, el mismo PP está pidiendo elecciones" y ha recordado la pregunta que le hizo al presidente del Gobierno sobre qué "argumento democrático" le quedaba para no adelantar los comicios.

El partido independentista finalmente insta al Partido Socialista a que "afronte la situación" después de la batería de medidas contra la corrupción que prometió el líder del Ejecutivo "no se haya acabado haciendo". "Tienen que salir del búnker", ha concluido.

Las semanas siguen trascurriendo dentro del Consejo de los Diputados donde ambos partidos conservadores y nacionalistas se encuentran contra la espada y la pared debido a que ninguno de los caminos posibles son satisfactorios para sus formaciones. Un gobierno del Partido Popular con Vox supondría un futuro muy oscuro tanto para PNV como Junts, pero continuar dando la imagen de respaldo al Ejecutivo del PSOE puede significar poder pagar un alto precio electoral. Los próximos pasos y devenires de los acontecimientos marcarán las fichas en esta partida de ajedrez que se está viviendo en la política parlamentaria.

La cuerda del funambulista por ahora se mantiene a falta de que los avances judiciales sigan su curso y complique más la situación del Ejecutivo.