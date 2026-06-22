El hijo de Ábalos reacciona a la condena de su padre: "Aldama se va de rositas y mi padre se va a morir en la cárcel"

Víctor Ábalos ha reaccionado inmediatamente a la condena a su padre por el caso Mascarillas. El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes a 24 años y tres meses de cárcel, a su exasesor, Koldo García, a 19 años y ochos meses. Pero la sentencia para Víctor de Aldama ha sido muy distinta.

La condena del empresario ha sido suspendida por colaborar con la justicia. Aunque ha sido sentenciado cuatro años y medio, la ejecución de la pena queda condicionada a no delinquir, presentar informes semestrales sobre sus actividades y realizar trabajos comunitarios durante un año.

En el programa En Boca de Todos, el hijo del exministro cargó inmediatamente contra Aldama. Pero todo se ha quedado entre bambalinas. Nacho Abad, presentador del programa tuvo una conversación privada con él, en la que traladó la profunda conmoción en su familia.

"En mi familia hay mucha gente llorando en este momento". El hijo del exministro reprochó que el empresario evite la entrada en prisión mientras su padre afronta una larga condena. "Ahora sí se va a liar. Aldama se va de rositas y mi padre se va a morir en prisión".

La reacción de Aldama tampoco ha tardado en surgir: "Estoy satisfecho. Se ha demostrado que la colaboración en este país sirve", afirmó el empresario tras conocerse la resolución del Tribunal Supremo.

Esta no es la primera vez en la que Víctor Ábalos se menciona sobre la causa que afecta a su padre. Durante la investigación, el hijo del exministro del Gobierno de Pedro Sánchez fue señalado por Víctor de Aldama.

El empresario le atribuyó un supuesto papel en el cobro de comisiones y en la transmisión de un piso del Paseo de la Castellana de Madrid valorado en 1,9 millones de euros para su padre. El hijo del exministro negó esas acusaciones en 2024 y rechazó haber recibido pagos de la trama o de empresas vinculadas al empresario.