Elecciones 2023 en directo: colegios electorales, candidatos y última hora de las municipales y autonómicas

Recuerda los documentos que necesitas para votar

Antes de depositar el voto en la urna, el presidente de la mesa electoral te solicitará que te identifiques para verificar que es ahí donde debes votar y que no lo has hecho ya. Para ello podrás enseñar alguno de estos documentos.



- Documento Nacional de Identidad (DNI).



- Pasaporte con fotografía.



- Permiso de conducir con fotografía.



- Tarjeta de residencia en el caso de ciudadanos de la Unión Europea.



- Tarjeta de identidad, si se trata de personas extranjeras nacionales de países con los que España haya suscrito un tratado de reciprocidad para el reconocimiento del derecho de sufragio en las elecciones locales



El Ministerio del Interior, en su guía rápida para este 28M, detalla que no importa que los documentos estén caducados (siempre y cuando sean los originales, eh, no valen no fotocopias) e incluyan la fotografía de la persona titular.