El expresidente Zapatero, imputado por presunto blanqueo de capitales en el 'caso Plus Ultra'

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado en un presunto caso de blanqueo de capitales vinculado al rescate de la aerolínea Plus Ultra, tal y como ha adelantado El Confidencial y ha confirmado El País y la Cadena SER. El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional investiga las posibles vinculaciones del también ex secretario general del PSOE en un proceso en el que se averigua si el rescate con fondos públicos de la aerolínea, por valor de 53 millones de euros, sirvió para un supuesto lavado de dinero.

Según la Cadena SER, concretamente se investiga a Zapatero por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

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