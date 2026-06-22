Confirmado por la UE: las autocaravanas nuevas serán más caras desde el 7 de julio por una normativa que obliga a más sistemas de seguridad

Es una de las imágenes más bucólicas para muchas personas. La posibilidad de 'dejarlo todo atrás' y escaparse al volante de una autocaravana sigue moviendo a millones de viajeros por todo el mundo. A todos ellos y a los que aspiran a imitarles les tenemos que dar una mala noticia.

Las nuevas normas de seguridad de la UE, que entrarán en vigor en julio, implican una subida del precio de venta de las autocaravanas y a las furgonetas 'camper' tan populares en los últimos tiempos.

Los cambios serán una realidad normativa coincidiendo con el arranque de la temporada alta de viajes, y especialmente de aquellos por carretera, con el buen tiempo. Será a partir del 7 de julio y su efecto ya se conoce en el mercado.

Porque aumentará la seguridad de las autocaravanas, pero también su coste a la hora de adquirir una autocaravana nueva, pero también aquellas de segunda mano.

Como detalla el portal de internet especializado en autocaravanas Carthago, en el caso de las unidades de nueva matriculación van a tener que incluir desde el citado 7 de julio novedosos sistemas electrónicos de asistencia al conductor, cuyas características específicas vendrán determinadas por el peso y la categoría de cada vehículo.

De forma genérica, los nuevos sistemas de ayuda incluirán un asistente inteligente de velocidad, otro de marcha atrás, un detector de somnolencia del conductor, un inmovilizador por alcoholemia, sendos asistentes de mantenimiento de carril y de frenada y un sistema de control de la presión de los neumáticos.

Elementos que se antojan muy necesarios pero que conllevan un encarecimiento notable. El medio alemán HNA cifra en entre 1.000 y 3.000 euros el alza de nuevas autocaravanas con respecto a los precios hasta ahora, citando opiniones de expertos del sector.

Y para los propietarios más 'manitas' también hay malas noticias, porque quienes quieran transformar un vehículo comercial para convertirlo en una autocaravana tendrán que pagar. La nueva legislación de la Unión Europa obliga a que cualquier vehículo matriculado como nueva autocarava (aunque el vehículo tenga ya varios años) debe incluir todos los sistemas previamente enumerados.