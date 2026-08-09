Va al dentista por un simple empaste, acaba perdiendo cuatro dientes y la Justicia condena al profesional: 45.000 euros por negligencia

Un juzgado de Piacenza concluye que el tratamiento no se realizó conforme a la práctica médica esperable y condena al odontólogo a indemnizar a la paciente.

Ir al dentista siempre supone un dolor de muelas, nunca mejor dicho, pero si encima pasan cosas como esta, se torna en pánico. Lo que comenzó como una visita al dentista para tratar un dolor de muelas terminó convirtiéndose en un largo proceso médico y judicial.

Un juzgado de Piacenza (Italia) ha condenado a un odontólogo a indemnizar con 45.000 euros, además de las costas judiciales y una compensación por daños morales, a una paciente que perdió cuatro dientes tras un tratamiento que la Justicia considera negligente, según publica Corriere di Bologna.

La sentencia, dictada por el juez de la jurisdicción civil, concluye que "los tratamientos en cuestión se realizaron de una manera que no se ajustaba a lo que cabía esperar", estableciendo un vínculo causal entre la actuación del profesional y las lesiones sufridas por la joven.

Un tratamiento que acabó agravando el problema

Los hechos se remontan a 2022, cuando la paciente acudió al dentista para solucionar un dolor localizado en una pieza dental. Tras las primeras intervenciones, lejos de mejorar, comenzó a sufrir un intenso dolor y dificultades para masticar que se prolongaron durante las semanas siguientes.

Según recoge la resolución judicial, el odontólogo trató de aliviar los síntomas mediante varios lavados de los conductos radiculares con peróxido de hidrógeno, pero el dolor nunca remitió. Ante la persistencia de las molestias, la joven decidió consultar con otros especialistas.

El hallazgo de un granuloma

Las nuevas exploraciones revelaron la presencia de un granuloma apical de gran tamaño, una lesión que, según el informe pericial incorporado al procedimiento, tenía su origen en "una terapia endodóntica inicial incompleta".

A partir de ese momento, la paciente tuvo que ponerse en manos de los especialistas de la Unidad de Terapia del Dolor del Hospital de Piacenza, donde recibió nuevos tratamientos para controlar unas molestias que ya se habían cronificado.

Los peritos designados por el tribunal fueron contundentes al analizar la evolución clínica del caso.

Según su informe, "la evolución clínica posterior a las visitas al dentista se caracterizó por la aparición temprana de dolor local que obligó al paciente a someterse a tratamientos prolongados consistentes en lavados de conductos radiculares con peróxido de hidrógeno, sin ninguna remisión de los síntomas y con el posterior descubrimiento de la presencia de un gran granuloma apical".

Terminó perdiendo cuatro dientes

El tratamiento del granuloma obligó finalmente a los especialistas a extraer cuatro piezas dentales: el diente que inicialmente motivó la consulta y otros tres adicionales afectados por la evolución de la lesión.

Para el juez, la responsabilidad del profesional quedó acreditada tras analizar tanto la documentación clínica como los informes periciales.

La sentencia afirma de forma expresa: "Habiéndose establecido el vínculo causal entre el suceso perjudicial y la conducta negligente e imprudente del demandado, debe confirmarse su responsabilidad por los daños sufridos por el demandante".

Indemnización de 45.000 euros

Tras valorar las secuelas físicas y morales sufridas por la paciente, el juzgado fijó una indemnización de 45.000 euros, cantidad a la que se suman los honorarios legales y una compensación específica por los daños morales derivados del caso.

La resolución es todavía de primera instancia, pero supone un nuevo ejemplo de cómo los tribunales exigen que los tratamientos sanitarios se ajusten a la práctica médica adecuada y de que las actuaciones negligentes pueden dar lugar a importantes responsabilidades civiles cuando provocan daños acreditados al paciente.