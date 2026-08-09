Danielle Grobman, estadounidense en Madrid: "Cuando dejas de ser la nueva de la ciudad, dejas de mirarla con gafas de color de rosa"

Mudarse a un nuevo país suele desencadenar un carrusel de emociones. Tras los nervios iniciales de la llegada, es habitual que los recién llegados entren en una fase de enamoramiento absoluto con su nuevo entorno: todo resulta fascinante, pintoresco y fotogénico. Sin embargo, esa 'luna de miel' urbana tiene fecha de caducidad.

Así lo ha experimentado en carne propia Danielle Grobman, una creadora de contenido estadounidense que lleva tres años afincada en Madrid. En una de sus últimas reflexiones en redes sociales, la joven ha analizado cómo ha cambiado su relación con la capital española a medida que la rutina ha ido desplazando a la novedad.

"Cuando dejas de ser la nueva de la ciudad, la ciudad es solo tu ciudad y dejas de mirarla con gafas de color de rosa", explica Grobman sobre el proceso de aterrizaje a la realidad diaria, donde el romanticismo inicial deja paso a las prisas, los atascos y los problemas de cualquier gran urbe.

El choque de ver la ciudad con ojos de turista

Su cambio de perspectiva coincide con un clima de creciente malestar social en España. En grandes capitales y destinos tensionados como Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga o la propia Madrid, la saturación turística y el consecuente encarecimiento del coste de vida han encendido las alarmas de los residentes. Lo curioso del caso de Danielle es que, tras tres años como vecina, ella misma ha comenzado a adoptar el mal humor de los locales.

Este cambio de chip se le hizo especialmente evidente durante la reciente visita de su madre, quien viajaba a Europa por primera vez. Lo que debía ser un reenamoramiento colectivo con las calles madrileñas terminó convirtiéndose en un espejo incómodo para la propia youtuber.

Al acompañar a su madre por las zonas más emblemáticas y masificadas del centro, Danielle se descubrió a sí misma reaccionando con la misma impaciencia que muchos locales exhiben ante las aglomeraciones.

"Ahora soy yo quien pone mala cara y dice algo así como: ’Uf, qué turista'", confiesa con honestidad sobre la perdida de fascinación por el entorno.

La joven reconoce incluso cierto remordimiento por no haber podido empatizar del todo con la ilusión de su madre: "Me siento mal por no haberla dejado disfrutarlo tanto como podría", concluye sobre el inevitable precio de dejar de ser visitante para convertirse en vecina.